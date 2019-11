Vivo x el rock: así se desarrolla el festival con estrellas nacionales e internacionales

Las puertas del estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ya se abrieron para que las miles de personas que compraron sus entradas para el “Vivo x el rock” puedan disfrutar, desde temprano, de los conciertos programados desde las 11:00 a.m.

En su edición 11, el festival de rock más importante del país incluyó a otras orquestas de diversos géneros musicales, lo que en un inicio generó polémica. Para otros, la propuesta resultó interesante.

Para que no te pierdan en el lugar, es importante conocer la ubicación de los escenarios. Para el “Vivo x el rock 10”, la organización decidió mantener el mismo esquema de varias ediciones atrás: la zona principal y otras dos alternativas.

Lo diferente será la redistribución de los siete escenarios. Se mantendrán los Estelares A y B ubicados uno al lado del otro; el área ‘Rock’; ‘Fusión’; ‘Independiente’; el área ‘Dub corner’ y otra destinada a la música electrónica, a cargo de una conocida marca de bebidas energizantes.

Las bandas del ‘Vivo X El Rock 11’

En total se presentarán más de 100 artistas, entre nacionales e internacionales, y –por primera vez en la historia del evento- más de 10 proyectos liderados por mujeres.

The Strokes, Slipknot, Interpol y Bullet For My Valentine, son los headliners del festival, en donde también se presentarán el DJ holandés Don Diablo, los argentinos Fito Páez y El Mató a un Policía Motorizado; los finlandeses de The Rasmus, así como los los uruguayos del Cuarteto de Nos, también serán parte del evento junto a Carajo, A.N.I.M.A.L. y 2 Minutos de Argentina, Don Tetto de Colombia y Mago de Oz de España.

La edición número 11 del evento musical más importante del Perú también será recordada por su apertura a los géneros musicales y por la inclusión de bandas de provincia, apoyando así a la descentralización.

Cómo se distribuirán las bandas en el Vivo x el rock

En el escenario principal, dentro del estadio San Marcos, desfilarán los artistas de renombre del festival. Entre los más destacados figuran: The Strokes, Slipknot, Él mató a un policía motorizado, Fito Páez, The Rasmus, Cuarteto de Nos, entre otros.

En el escenario ‘Rock’ estarán las bandas más importantes del rock peruano como: Mar de Copas, Líbido, Río y Amen. Asimismo, contará con la presencia de agrupaciones de talla internacional como A.N.I.M.A.L. y 2 Minutos.

Las principales novedades estarán en el escenario ‘Fusión’, donde se podrá disfrutar de una amplia variedad de opciones. Los melómanos auténticos tendrán a su alcance rock & pop, cumbia, trova, alternativo, ska, salsa y demás, de la mano de exponentes como Armonía 10, Deyvis Orozco, Mauricio Mesones, Raúl Romero, We The Lion, Camagüey, Los Mojarras, UCHPA, entre otros.

Recomendaciones para el festival

-No lleves muchos objetos personales ni de valor

-Si llevas mochila, deberás cooperar con la revisión

-Al ingresar a las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tienes que estar con el rostro descubierto

-Para evitar generar más tráfico, utiliza transporte público

-Si deseas comprar entradas en el estadio, ve a la boletería oficial en occidente

Entradas del Vivo x el rock

Las entradas para asistir a Vivo x el rock 11 están a la venta a S/. 191 (con el 15% de descuento con tarjetas Interbank) hasta los s/250 soles en todos los módulos de Teleticket, ubicados en Wong y Metro.

Esta entrada te permite el ingreso a todos los escenarios, actividades, entre otros.