Tony Succar: “Estoy haciendo historia con el Grammy”

Por: Janet López G.

Ganador de dos importantes premios Grammy, el músico peruano Tony Succar llegó a Lima para presentarse hoy en el festival ‘Una noche de salsa’ en el Estadio Nacional. El percusionista además se dio tiempo para conversar con La República sobre su reciente triunfo y lo que se viene para su carrera musical.

¿Consideras que ganar el Grammy a Productor del Año y a Mejor Álbum de Salsa (por el disco Más de mí) ha sido como una revancha luego de que años atrás se rechazó la postulación de tu disco tributo a Michael Jackson por considerar que no era lo suficientemente latino?

Mucha gente lo dice, pero a mí no me gusta la palabra revancha. Lo que pasó fue como un aprendizaje y una lección de vida de que la paciencia es muy importante. Yo tenía que pasar por ese momento duro porque eso sirvió para que la Academia escuche mi disco y conozca mi nombre.

¿Cómo vives este logro en el que has destacado por encima de grandes músicos?

Esto es lo más grande que me ha pasado en la vida, es un sueño hecho realidad. Le he ganado a Eddie Palmieri, al productor de Juanes, Alejandro Sanz, Luis Fonsi. Oficialmente soy la persona más joven que ha ganado en ambas categorías, así que estamos haciendo historia con eso. Siento que el Grammy no solo te premia sino también te descubre. Estoy muy orgulloso.

¿Qué cambia en tu carrera tras llevarte tales galardones?

Sigo siendo el mismo, lo que sí ha cambiado demasiado ha sido mi status. Eso hace que me miren de una manera diferente, ahora me llueven oportunidades, todas las puertas se me han abierto, así que tengo que organizarme porque tengo demasiadas propuestas, tengo que ser selectivo y seguir trabajando eficientemente para seguir creciendo porque esto es solo el comienzo. Yo todavía no he logrado nada, tengo mucho por hacer.

¿Cómo ha sido tu camino como músico en EEUU?

Muy difícil, ahora ya no tanto, pero sí he pasado por discriminación, decían que no podía tocar salsa, no tenía mucho respaldo. Incluso entrar en el mercado peruano también fue difícil, tenía que rogar para entrar a un programa de televisión y a los medios no les parecía interesante mi música. Muchos me están descubriendo recién ahora, aunque siempre fui perseverante con mi música.

Anteriormente mencionaste que lo tuyo más que el talento es la disciplina, ¿sigues pensando igual?

Sí, mi talento es como el de cualquier persona que tiene oído musical, lo que me diferencia es que soy creativo, visionario, trabajo en todos los detalles y tengo mucha disciplina. Cualquiera te va a decir ‘ese tipo trabaja como un samurái porque no para’. Esa es mi fórmula para poder llegar a donde estoy a mis 33 años.

¿Has tenido oportunidad de escuchar la salsa peruana?

Sí, claro, soy amigo de Daniela Darcourt y Josimar, me parecen fantásticos, aunque mi favorito se llama César Vega. ¡Ese muchacho tiene un swing! Me encanta. En cuanto a Yahaira soy muy transparente y la verdad es que no me llama mucho la atención. No lo critico, pero yo vengo de otro tipo de escuela. Pero al final está haciendo música y eso es lo bueno. Que jóvenes estén haciendo salsa en Perú es un fenómeno increíble, eso no está pasando en ninguna parte del mundo, así que los apoyo, pero lo que me parece es que las producciones peruanas se parecen mucho, no veo mucha originalidad, pero bueno, eso también es parte del proceso de descubrir, sé que con el tiempo van a querer arriesgar más. Yo espero que mi historia y mi disco sean una motivación para sus producciones, para que creen sonidos diferentes.

Después de los Grammy, ¿cuál es tu próxima meta?

Quiero organizar bien cuál será mi plan de trabajo. Por lo pronto estoy preparando un disco de latin jazz para el próximo año. Además, haré un concierto en Perú en febrero, así que estoy planificando eso y lo más próximo es que mañana (hoy) estaré en el festival ‘Una noche de salsa’, voy a presentar un tema (‘Mi propiedad privada’) con la India.