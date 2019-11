Shakira ayudará a más de 50 mil niños colombianos tras firmar alianza con Catar

Desde que tiene 18 años, Shakira se comprometió con la educación infantil. En aquella época y cuando su carrera recién empezaba a despegar, la colombiana creó la fundación “Pies descalzos” y empezó a ayudar a niños de pocos recursos para que tengan una educación de calidad.

Han pasado más de dos décadas y la pareja de Gerard Piqué sigue firme con su sueño de ayudar a los que más necesitan.

Hace unos días, la cantautora y filántropa viajó a Catar para participar en la Cumbre Mundial de Innovación Educativa (WISE, por sus siglas en inglés World Innovation Summit for Education), en la ciudad de Doha. Ell compartió su visita en su cuenta oficial de Instagram.

Durante su discurso, Shakira anunció que su fundación se unirá a la iniciativa Cero Menores Sin Escuela (Zero Children Out of School), de la fundación catarí Education Above All, que busca que 53 mil menores tengan acceso a escuelas de calidad.

"Estas historias de éxito, que tienen nombre y apellido, han sido el trabajo más significativo que he hecho en mi vida, incluso más que ganar Grammys”, empezó la cantante.

Asimismo, recalcó la importante que tiene la educación en los menores, algo que, por el momento, Colombia y otros países de América Latina siguen careciendo.

“Me he dado cuenta de que la mayoría de los problemas que enfrentan los niños en mi país tienen un común denominador, la falta de acceso a una educación de calidad. Para mí, se hizo claro como el cristal que la educación es una manera segura de darles una oportunidad para combatir en la vida”, comentó.

“Colombia, como otros en Latinoamérica, es un país donde pocos tienen mucho; muchos tienen casi nada y si naciste pobre, muy seguramente morirás pobre. Donde las personas no tienen igual acceso a las oportunidades porque generación tras generación, tras generación, están atrapados en ese círculo vicioso”, finalizó.

La embajadora de buena voluntad de Unicef también confirmó la alianza entre la Fundación Pies Descalzos y la organización Educate a Child, para inscribir a 53 mil niños en la escuela durante los próximos tres años.

Shakira muestra su admiración por Mozah Bint Nasser

Durante su paso por Catar, Shakira coincidido con Mozah Bint Nasser, exjequesa de Catar, muy implicada en la educación del país del Golfo Pérsico.

“Conversando con Mozah Bint Nasser, una mujer notable y modelo a seguir, que está revolucionando la educación en Catar y en todo el mundo”, escribió la colombiana en su cuenta de Instagram.

