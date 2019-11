Maricarmen Marín se puso incómoda por pregunta sobre su novio de años

Maricarmen Marín sorprendió a más de uno cuando asistió a la preventa de América Televisión el último miércoles 19 de noviembre. Ese día se confirmó su regreso al Canal de Pachacamac.

En medio de las celebraciones con las demás figuras de América Televisión, Bruno Vernal dio la gran noticia. Luego, una reportera de “En boca de todos” se acercó a la cantante y le preguntó por su regreso al Canal 4.

PUEDES VER Maricarmen Marín publica video junto a Juanes en los Latin Grammy 2019

La intérprete de “Obsesión” se mostró emocionada por volver a ser una figura de América Televisión después de nueve años y aprovechó las cámaras para hablar de su nuevo proyecto que ella protagonizará.

“Ha sido la presentación del proyecto que tenemos, ‘Mari Mari’, así que espero que lo reciban con todo el amor con el que lo hemos hecho”, expresó la cantante peruana.

La periodista no dudó en recalcar que esta nueva producción tiene en la cabeza a Sebastián Martins, su novio de años. Ante esa acotación, Maricarmen Marín se puso nerviosa y atinó a soltar una sonrisa.

Maricarmen Marín regresó a América Televisión

“Tú siempre poniendo el ají. No te puedo contar nada. No voy a decir nada. De esos temas yo no los comento mucho, pero lo que sí te puedo decir es que estoy muy feliz y contenta”, declaró la exmiembro del jurado de “Yo Soy” que compartirá roles con Tatiana Astengo.

En “Mari Mari: luchando con el corazón”, la intérprete peruana dará vida a una muchacha humilde que sueña con ser cantante, pero que tendrá que superar muchos obstáculos para triunfar. Ella tiene una ferviente admiración por una reconocida estrella de la música, interpretada por Tatiana.

Aún sin título, la serie será una coproducción con Big Bang Films, del actor Adolfo Aguilar, en la que además veremos actuar a Aldo Miyashiro.

Maricarmen Marín regresó a Perú luego de su paso por los Latin Grammy 2019, en donde brilló junto a otros peruanos como Gian Marco y Tony Succar, quienes estuvieron nominados

¿Maricarmen Marín y Sebastián Martins se casarán?

Hace unas semanas, cuando fue invitada al programa “En Boca de Todos”, la cantante fue consultada sobre sus posibles planes de boda con su novio, con quien ya tiene varios años juntos. “¿Por qué a Sebastián le cuesta tanto entregar ese anillo?”, le preguntó Ricardo Rondón. "¿Quién dice que todavía no lo ha entregado?”, respondió Maricarmen Marín, dejando a muchos con la curiosidad. Luego, aclaró que aún no tiene la joya, pero cuando se case, celebraría por todo lo grande en el ‘Huaralino’.