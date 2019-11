Milagros Leiva sorprende a todos renunciando a ATV

Milagros Leiva anunció que deja ATV para sumarse a un nuevo proyecto de carácter periodístico en 2020, aunque algunos han especulado que esto podría deberse a la presencia de Magaly Medina, ya que es conocida las rencillas que ambas comunicadoras han tenido durante los últimos meses.

A un diario local, Milagros Leiva confesó las razones por las cuales decidió dejar su espacio matutino en ATV para embarcarse a nuevas aventuras.

“Estos dos años al mando del noticiero han sido muy intensos y cargados de muchas lecciones, de crecimiento personal y profesional; pero recibí la propuesta de volver a lo mío, a un programa de entrevistas. Así que estoy muy feliz y agradecida por la oportunidad que tuve en ATV. Valió la pena madrugar para ayudar a tanta gente que busca el respeto de sus derechos”, expresó la periodista.

Sin embargo, y a pesar de esto, no pocos piensan que la decisión de dejar ATV tendría que ver con Magaly Medina, con quien Milagros Leiva ha tenido una serie de impasses desde el 2018, los mismos que generaron una serie de tensiones entre las periodistas.

Precisamente por esto, Milagros Leiva fue consultada si su salida de ATV está relacionada con la popular ‘Urraca’, pero la periodista lo negó tajantemente: “Nada que ver, a Magaly le deseo lo mejor”.

Y es que vale recordar algunos de los impasses que hacen a muchos creer que Milagros Leiva decidiera abandonar ATV a consecuencia de su mala relación con Magaly Medina.

Todo comenzó hace unos meses por el caso relacionado con la exchica reality Melissa Loza y su novio, producto de una acusación que con el tiempo terminó siendo falsa. En ese momento, Milagros Leiva dio cabida a la ‘Diosa’ junto a su pareja; en tanto que Magaly Medina haría lo propio con la parte que acusaba al futuro padre de su hijo.

Luego de esto, Milagros Leiva, con nombre y apellido, señalo a Magaly Medina como la responsable de evitar que Nicola Porcella se sentará en el set de su espacio matutino.

“Usted vetó dos veces a Nicola Porcella para que viniera a este programa. Trató de impedir que el reportaje de Nicola Porcella saliera en ‘Día D’ ¿por qué? Porque usted quería tener a Porcella en su programa. Bueno, le ganó Beto Ortiz ¿Qué podemos hacer?”

Magaly Medina, quien no se caracteriza por quedarse callada, respondería de inmediato a Leiva, aduciendo que esta siempre le ganó el rating a la también periodista:

“Lo que dije en esa conferencia fue que tú nunca me ganaste cuando estuve en el noticiero de ‘90 Matinal’, porque así fue y lo sostengo… esa vez tú te arañaste y te fuiste a llorar por todos los rincones del canal. Yo no lloro, yo no lloriqueo ni me voy a quejar con fulano o mengano. Yo hago periodismo de espectáculos y no le hago caso al chismecito barato de los pastillos de los canales. Yo prefiero ver y así sacar mis conclusiones”.

En otra ocasión, cuando Milagros Leiva dejó entrever que Magaly Medina no era fiel a la verdad, esto enfureció en sobremanera a la ‘Urraca’, quien no se calló nada y fue mucho más deslenguada en su defensa.

“No me llames mentirosa, lávate la boca antes de llamarme mentirosa, porque eso es algo que he defendido toda mi carrera”.