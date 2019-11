Magaly Medina culpa a Carlos Zambrano por fuertes amenazas que recibe

Magaly Medina se mostró temerosa por la joven que denunció al jugador Carlos Zambrano. Además, la conductora de “Magaly TV, la firme” confirmó que ha recibido amenazas luego que hiciera pública las acusaciones de la involucrada en contra del seleccionado, quien es acusado de agresión por una menor de edad.

“Lo que pasa es que él se ha rodeado de amigos, que de verdad, como esta chica Phara Cortez que tienen un historial grande. En el Callao hay mucha gente buena y también mucha delincuencia”, se le oye decir a la popular ‘Urraca’ en plena entrevista a la joven que acusó al futbolista y a la amiga de este.

“En este país no podemos con tanta delincuencia (...) Voy a hacer un llamado público, he sido amenazada directamente por gente vinculada a esta chica Phara. No solo mi seguridad ha recibido los informes fidedignos, sino también que nos han amenazado a los teléfonos que corresponden a la producción periodística del programa”, explicó Magaly Medina con evidente seriedad.

“Cualquier cosa que me pase, cualquier cosa, nombro responsables directos al entorno de Carlos Zambrano. Cualquier cosa que le pase a esta chica (María Vargas Aliaga, denunciante) o a la menor que ahora se encuentra en un albergue, los responsables directos van a ser Carlos Zambrano y su entorno, porque dime con quién andas y te diré quién eres”, acotó la comunicadora.

Finalmente, Magaly Medina indicó que el futbolista se rodea de personas “bien bravas”, que buscan perjudicar a personas decentes en pro de sus intereses personales.