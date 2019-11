Keane hizo vibrar a sus fans en Lima con sus más recordados éxitos musicales

La banda británica Keane regresó al Perú para ofrecer un esperado show en el Parque de la exposición el pasado viernes. La agrupación liderada por Tom Chaplin llegó en medio de la gira “Cause and Effect”, nombre de su último álbum de estudio.

Una noche antes se habían presentado en Bogotá donde deleitaron a los ‘cafeteros’ con sus mejores éxitos musicales. Desde allí, quienes venían siguiendo el repertorio de los artistas europeos, ya se dieron cuenta que Lima no será la excepción para que toquen sus clásicos temas.

Keane en el Parque de la exposición.

Luego de 6 años llegan a nuestra capital para cantar frente a sus seguidores peruanos. El show arrancó exactamente a las 9:00 pm con “Disconnected”, sencillo de su penúltimo disco “Stragenland”. Himnos como “Everybody’s Changing”, “Nothing in my Way”, “This Is The Last Time”, “A bad dream”, “Bedshaped”, entre otras tantas no faltaron.

Y es que su repertorio estaba cargado de mucho ‘feeling’ y nostalgia, llegando a su momento cumbre con “Somewhere only we know”. Todos los asistentes lo corearon sin excepción.

Richard Hughes. Foto: Instagram.

Temas de su último álbum no faltaron, como “Phases” y “The Way I feel”. El público ovacionó en todo momento a la banda por tocar sus recordadas canciones y parte de su más reciente producción musical.

Tom Chaplin le declaró su amor por nuestro país, así como a nuestra gastronomía, quien comentó que le fascinó probar el cebiche. La banda promete regresar pronto para seguir cautivando a sus fans peruanos con sus inolvidables éxitos.

¿Quiénes telonearon a la banda británica Keane?

La agrupación elegida para dar el pre show estelar fue “Plutonio de alto grado”. Cuatro jóvenes primos-hermanos que ya llevan cosechando éxitos en la movida local. Conformado por Omar y Franco Oriondo, y Alberto “Betín” y Diego Ramirez, esta banda se caracteriza por un sonido melódico con influencias del britpop.

Franco y Omar Oriondo.

Actualmente se encuentran promocionando su sencillo “Flaca Psicodélica” junto a su último álbum de estudio. Casualmente este tema fue escogido para escucharse en la inauguración de los “Juegos Panamericanos Lima 2019”.