Vanessa Saba posa en topless: “Me hizo sentir libre y feliz”

La actriz peruana Vanessa Saba sorprendió a sus miles de seguidores al compartir una fotografía en la que aparece semidesnuda.

En la imagen, la actriz que hasta hace poco apareció en las pantallas de América Televisión gracias a la telenovela “En la piel de Alicia” se mostró muy feliz por el resultado de la sesión de fotos que protagonizó.

PUEDES VER Vanessa Saba impacta a fans con atrevido pole dance

En su publicación compartida en Instagram el jueves 21 de noviembre, la artista peruana se mostró conforme con el topless que realizó para el lente del fotógrafo Renzo Díaz.

“Una más de @renzodiazphoto que me hizo sentir libre y feliz”, fue la descripción que dejó Vanessa Saba en sus redes sociales junto a la foto que tuvo miles de ‘me gusta’.

La actriz aprovechó su publicación para conocer un poco más a sus fans. “¿Cuándo se han sentido o se sienten libres ustedes? Recuerdan alguna situación en particular que los haya liberado. ¡Cuénteme! #llosleo”, escribió la actriz en Instagram.

Mientras algunos de sus seguidores, entre ellos algunas famosas, no tardaron en llenarla de elogios; otros sí le contaron los momentos que se sintieron libres.

“Cuando terminaron conmigo pero era lo mejor. Amar es también dejar libre”, “Ser siempre yo mismo sin optar poses ni nada, siempre me he mostrado tal cual como soy”, “Cuando acabé la tesis. Fue una gran liberación” y “Yo me siento libre y feliz cuando maquillo y uso mis tijeras al cortar. Me siento en paz, como en otro mundo”; fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores de Instagram.

Vanessa Saba debutó como cantante

Además de su retorno a las pantallas chicas con la telenovela protagonizada por Ximena Palomino y Andrés Vílchez, la actriz sorprendió al debutar como cantante, meses atrás.

El viernes 26 de julio, Vanessa Saba brindó su recital musical en el Teatro Ricardo Blume (Jr. Huiracocha 2160, Jesús María, altura cuadra 5 de la Av. San Felipe) junto al compositor de Mar de Copas, Manolo Barrios, y al joven músico Octavio Barrios en un show donde incluyeron algunas joyas del rock local, y clásicos de los 80’s.