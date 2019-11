Leslie Shaw: “No quiero casarme ni tener hijos”

Leslie Shaw se confesó con Rodrigo González en una amena entrevista a través de Instagram Live, luego de haber limado asperezas. La intérprete de ‘Faldita’ reveló detalles íntimos de su relación con Diego Val y habló sobre sus planes en su vida amorosa.

Cantó y encantó junto a Luis Fonsi en la inauguración de los Juegos Panamericanos, está en la mejor etapa de su carrera artística, por lo que Leslie Shaw se niega a contraer matrimonio y a ser madre por el momento.

La cantante peruana ha decidido enfocarse en su pasión por la música. “Yo ahora no quiero casarme ni tener hijos. No tengo prisa, ni él tampoco, cada uno está en sus proyectos”, dijo en referencia a su pareja Diego Val. “A parte tanto esfuerzo, tantos años, ya es mi momento”, expresó entusiasmada.

Además, aseguró que no teme separarse de su novio Diego Val. “Él también compone, va a grabar una película, él está feliz. Él es súper divertido, no me ‘joroba’ porque cuando yo tengo un hombre que me molesta, le digo ‘chau’. No me complico, soy práctica. Si hay miles de hombres en el planeta, pues otro será”, contó en Instagram.

Por su parte, Rodrigo González solo tuvo halagos para Leslie Shaw, una postura muy diferente a cuando conducía “Válgame Dios”a través de Latina.

Leslie Shaw estrena nueva canción ‘Bombón’

Al ritmo de reggaetón, ‘Bombón’ viene acompañado de un vibrantes imágenes en el que se muestra a una Leslie frente al modelo y chef internacional Franco Noriega. El videoclip está dirigido por la misma casa productora que también realizó el cortometraje de ‘Faldita’.

Los escenarios se dan en la Gran Manzana de New York y los atuendos fueron gracias al reconocido diseñador peruano Augusto Manzanares.