Los 9 eventos que desafían la seguridad en Lima este 23 de noviembre

La final de la Copa Libertadores 2019 entre River Plate y Flamengo a movilizado miles de hinchas de ambos clubes, los cuales ya se encuentran en Lima para disputarse la anhelada copa en el estadio Monumental de Ate. Además de ese gran evento, otras 8 actividades se realizarán en paralelo este 23 de noviembre en la capital.

En dicho evento que se desarrollará en el templo de Universitario de Deportes estará presente Fito Páez y Sebastián Yatra, quienes se encargarán de la clausura en el esperado festividad del fútbol que reúne miles de fanáticos en Lima Este. Debido a este certamen, se prevé que el tránsito capitalino se verá afectado desde las 9 y 10 de la mañana de este sábado 23 de noviembre.

Vivo x el Rock 9

Para los amantes del rock y de la cumbia, Vivo x el Rock 9- el festival de música más grande de Perú, presentará una edición más que reúne a The Strokes, Slipknot, Interpol y Bullet for My Valentine, entre otras 50 bandas que estarán en 4 escenarios. La cita para deleitarse con el show será desde las 11 de la mañana en la Universidad San Marcos en el Cercado de Lima.

Sebastián Yatra con su “Yatra Yatra Tour”

También, el intérprete Sebastián Yatra se presentará este sábado 23 a las 8 de la noche con su gira “Yatra Yatra Tour” en el Plaza Arena del Jockey, Surco. A diferencia de sus eventos pasados, esta vez el artista de género urbano hará vibrar a sus fans con un show exclusivo.

“Una noche de Salsa”

Dos horas antes, para los amantes de la salsa, el Estadio Nacional ofrecerá “Una noche de salsa” con los exponentes más destacados del género. Debido a los eventos paralelos que se desarrollan en Lima, las vías aledañas al coloso deportivo estarán saturadas, según estima el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

“Con sabor y Donayre” en el Teatro Municipal

De otro lado, en el mismo horario del show de Sebastián Yatra, se desarrollará el concierto “Con sabor y Donayre” en el Teatro Municipal.

Adidas Lima Night Run 2019

Para los amantes del deporte, Adidas Lima Night Run 2019 reunirá a cientos de aficionados a esta actividad, la cual tiene como meta 7 kilómetros que iniciará en la Playa Agua Dulce hasta Chorrillos, pasando por La Herradura. Se estima que la partida se dará a las 8 de la noche.

Festival de Cultura Peruana en Miraflores

Otro de los eventos se llevará a cabo en el Parque de la Amistad es el Festival de Cultura Peruana. La actividad estará en marcha desde las 11 de la mañana.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Como última actividad, pero no menos importante, se realizará la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora este 25, por ello la manifestación denominada “Juntas contra todas las violencias” se desarrollará este sábado 25 de noviembre. A esta protesta se sumarán diversos colectivos de la capital.