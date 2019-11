Lucy Bacigalupo le sugiere a Christian Domínguez recibir ayuda médica para tratar su infidelidad

La nueva relación de Christian Domínguez con Pamela Franco sigue dando mucho de qué hablar tras haber sido captado con ella cuando aún tenía un romance con Isabel Acevedo.

Una de las personas que se pronunció fue la actriz cómica, Lucy Bacigalupo, quien aseguró que el cumbiambero necesita ayuda médica para superar sus problemas de infidelidad.

“El problema de la infidelidad es un tema que necesita ayuda médica. Es increíble cómo Christian cambia de pareja cada tres años, no hay seguridad”, dijo a Trome.

Recalcó que tener como pareja a Christian Domínguez es muy “inseguro” porque no garantiza estabilidad. "Como mujer, meterme con él sería ‘en qué momento me dirá se acabó y ahora me voy con otra mujer’.

En ese sentido, Bacigalupo afirmó que el actor es una persona que necesita mucho amor y que no puede estar solo, pero también es cierto que es un adulto, y si hay que “llamarle la atención, hay que hacerlo”.

Pamela Franco prohíbe a Christian Domínguez de ver a ‘Hércules’

La cantante de Alma Bella, Pamela Franco, dio a conocer que le tiene prohibido a Domínguez de que visite a ‘Hércules’, el perro que fue adoptado con la ‘Chabelita’.

“No habría forma de que pase eso. Una papel grandazo le he dicho que haga de lo que no puede y si puede. Entre eso está que se olvide de Herculito", indicó Pamela Franco entre risas en el programa “Válgame”.