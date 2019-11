Carlos Zambrano recibe disculpas de madre de menor tras supuesta agresión

El escándalo de agresión de Carlos Zambrano contra Rebeca Vargas y una menor de edad de 16 años ha dado un giro inesperado, luego que la madre de la adolescente asegurara que su hija ha sido manipulada por su sobrina para hacerle “la camita” al jugador de la Selección Peruana.

En el set de Magaly Medina la prima de la menor de 16 años, Rebeca Vargas, se reafirmó en su versión que el círculo de Carlos Zambrano la habría agredido, mientras que a la joven habrían querido doparla. Sin embargo, la madre de la adolescente no está de acuerdo con esta versión.

Todo comenzó cuando la madre de la menor abandonó el set de Magaly Medina cuando Rebeca Vargas aseguró que era una madre abusiva que agrede a sus hijos, esto provocó que la señora abandonara el espacio entre gritos, asegurando que la querían hacer quedar como una mala madre.

Pero horas más tarde, la madre de la adolescente de 16 años decidió pedir disculpas a la familia de Carlos Zambrano, se comunicó con la madre del futbolista para asegurar que su hija habría sido manipulada por Rebeca Vargas (su prima de 27 años) para hacerle “la camita” al jugador de la Selección Peruana.

“Yo pienso que mi hija fue manipulada por mi sobrina. Es una niña que está pasando por la etapa de la rebeldía, está muy vulnerable. Yo no sabía quién era Zambrano, yo no he acusado al señor de frente, no he acusado a nadie y disculpas a la familia por lo que está pasando”, aseguró la mamá de la menor de edad.

De hecho, cuando la madre de la menor se encontraba dejando las instalaciones de ATV, tuvo comunicación directa con la madre de Carlos Zambrano, donde se le pudo escuchar decir.

“Ella (Rebeca Vargas) es la que la ha convencido a hacerse famosa para sacarle plata a su hijo, señora. Mi hija tiene 16 años ¿Nos podemos juntar? Porque la señora Magaly no va a poder venir a ignorarme, a dejarme como mala madre. Ella no sabe nada”, aseguró la mujer.

En otro extracto de la llamada con la madre de Carlos Zambrano, la mujer habló de la “reputación” de Rebeca Vargas.

“Yo la he buscado en el Facebook (a Rebeca Vargas) y esa chica es bien recorrida, bien pleitista en su barrio… Sí, con la hermana se quitan los maridos y todo eso. Y esa chica le ha querido sembrar ‘la cama’ a su hijo, señora”, dijo la mujer, aunque se desconoce qué le habría respondido la madre de Carlos Zambrano.

Inclusive, la madre de la menor de edad siguió relatando a la progenitora de Carlos Zambrano que Rebeca Vargas le dijo a su hija que tiene fotos de ella con el futbolista con las cuales buscaba comprometer al jugador de la Selección Peruana.

Durante el transcurso del día, la menor de 16 años fue trasladada a un albergue temporal perteneciente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Un representante de la entidad del Estado aseguró que:

“La medida fue decidida porque el fiscal pidió la intervención del MIMP y que dicte una medida a favor y, segundo, por la primera evaluación que tenemos del entorno es necesario este tipo de protección para la adolescente”.