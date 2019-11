La vez que Carlos Zambrano despreció a Rosángela Espinoza

Carlos Zambrano es blanco de críticas al ser denunciado por una menor de edad por ser cómplice de una brutal agresión. El futbolista peruano ha negado ser culpable, pero sí confirmó que conoció a la joven en la fiesta.

''Yo creo que la chica quiere dinero'', justificó el seleccionado peruano. Por su parte, una de las menores involucradas contó: “Me agredieron de todas las formas y todo esto es la gente de Carlos Zambrano. Me golpeó todo, me golpeó la cara”

Sin embargo, esta no sería la primera vez que el futbolista figura en un escándalo. En junio del 2017, Rosángela Espinoza reveló que Carlos Zambrano intentó tener un romance con ella.

'Sí, un amigo me lo quería presentar porque él (Carlos Zambrano) me quería conocer, eso fue el año pasado, en diciembre", aseguró la popular ‘Chica selfie’.

En respuesta, el ‘Kaiser’ despreció a la modelo. “Para mi ella no sirve para una relación, tal vez para cualquier cosa. Las mujeres merecen un respeto, pero esa chica no lo merece”, escribió en su cuenta de Facebook.

“De ese tema prefiero mantenerme al margen porque no pertenezco al mundo de la farándula. No voy a decir nada porque desmentir o afirmar genera más polémica. No necesito (entrar a la farándula)”, aclaró en otra entrevista ante cámaras.

Menor involucrada fue trasladada a un albergue

Carlos Zambrano

El programa ‘Magaly TV La Firme’ compartió las imágenes del momento en el que la joven es llevada en un vehículo. ‘‘Mami, te amo. No te vayas’’, se puede oír a la adolescente, también víctima de agresión, gritar.