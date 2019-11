Ricardo Morán llamó la atención a Óscar López Arias por demorar con la pauta

El actor Óscar López-Arias sorprendió a miles de televidentes de Latina la noche del miércoles 20 de noviembre al aparecer como conductor de “Yo Soy”, en lugar de Cristian Rivero.

“Yo soy Óscar López Arias” fue la frase con la que el artista peruano salió al escenario, para empezar a moverse al ritmo de “Apostemos que me casó” junto al elenco de bailarines del programa de canto e imitación.

“Definitivamente no”, dijo antes de parar su baile. “Buenas noches Perú entero, buenas noches, público querido. Esto es Yo Soy, 25 temporadas. ¡Qué increíble!”, agregó algo nervioso antes de saludar a los miembros del jurado de Yo Soy.

Durante su participación como conductor en el reality de Latina, López-Arias hizo gala de su sentido del humor al burlarse de la calvicie de Ricardo Morán. “Muchísimas gracias, tan brillante como siempre. Ya dije el chiste, ríanse”, expresó.

Katia Palma bromeó con su colega al decirle que “como bailarín eres un excelente actor”, mientras que Johanna San Miguel también se emocionó por la presencia del actor y le agradeció por “engalanar” el escenario de “Yo Soy”.

Antes de la performance de la imitadora de Daniela Darcourt, el actor se demoró un poco en presentar a la participante, por lo que el productor tuvo que intervenir. “Óscar, a los productores les está a punto de dar un infarto si no mandas el siguiente número”, dijo Ricardo Morán.

Lo dicho por el escritor sorprendió al actor. “No me griten porque yo soy bien sensible. ¡Me voy!”, dijo el actor antes de hacer el ademán de irse del set. “Es mi primera vez y me tienen que tener paciencia, sino yo me voy”, agregó.

Luego, la cámara volvió a enfocar a la pareja de Daniela Sarfati detrás de los miembros del jurado de Yo Soy. “Señores del jurado, estoy muy nervioso por ser mi primera vez, solo necesito su paciencia y buen humor”, añadió el flamante conductor de “Yo Soy Kids”, programa que regresa este lunes 2 de diciembre a las 9:00 p.m.

¿Por qué Cristian Rivero se ausentó en “Yo Soy”?

Tras la aparición de Óscar López Arias en Latina, Ricardo Morán le dio la bienvenida al actor e indicó que Cristian Rivero se vio obligado a faltar, pero no precisó cuál fue la razón de su ausencia.

Lo que se supo luego es que el conductor de televisión se fue de vacaciones con su novia Gianella Neyra, con quien posó para Instagram.