The Rasmus: “El rock está haciendo un gran regreso” [ENTREVISTA]

Lauri Ylönen, vocalista de The Rasmus, nos cuenta su experiencia en Perú, la gran motivación que tiene para presentarse en Vivo X el Rock y lo que su música ha alcanzado.

Ahora que regresas al Perú, ¿te gusta el ambiente del festival?

Para nosotros es un país muy lejano y exótico. Siempre es un gran placer y aventura visitarlos. La larga e interesante historia del país crea un sentimiento de inspiración y energía para el concierto.

¿Has tenido la oportunidad de escuchar música peruana?

Por supuesto, he escuchado música tradicional peruana, pero también me gustaría escuchar algo de música moderna. Espero tener tiempo para ir a algún concierto cuando vengamos.

¿Trabajarías con algún músico peruano?

¡Por qué no! Estamos trabajando en un nuevo álbum con la banda. ¡Quizás un solo flauta de pan!

¿Cómo se siente saber que tu música se ha conectado con tantas personas en todo el mundo?

Es realmente halagador escuchar historias sobre cómo la gente ha hecho amigos, se han convertido en amantes o socios gracias a nuestra música. Hemos tocado la vida de las personas y ese es el mayor cumplido que un músico puede recibir.

¿Cómo es la relación entre ustedes? ¿Alguna vez has tenido diferencias?

Sí, por supuesto. Somos como hermanos, discutimos un poco todo el tiempo. Nosotros somos finlandeses, hablamos directamente y decimos honestamente cómo nos sentimos. Es la única forma de llevar una larga carrera juntos.

¿En qué se basa la música de The Rasmus?

Nuestra música tiene un sentimiento melancólico, pero siempre hay poca esperanza en alguna parte. Lo llamo “tristeza positiva”.

¿Cuáles son tus influencias musicales?

Tengo un trasfondo clásico y parte de la influencia proviene de allí. Me encantan los compositores como Bach o Chopin. Pero, por supuesto, bandas de nuestra juventud como Metallica, Muse, Weezer, Red Hot Chili Peppers y muchos otros nos han inspirado en el camino.

La letra de The Rasmus es muy significativa. ¿En qué se inspiran?

Escribo la letra de mis experiencias personales. Mi vida está llena de acontecimientos y giros extraños, es fácil encontrar nuevas letras. A veces es como escribir un diario.

Algunos artistas de rock dicen que el género se está muriendo. ¿Ustedes piensan que el mismo?

No, en realidad siento lo opuesto. Creo que el rock solo está haciendo un gran regreso. Bandas como Rage Against The Machine y My Chemical Romance han vuelto y esa es una muy buena señal.