Rebeca Escribens cae al piso tras recibir nalgadas de Verónica Linares

Verónica Linares fue invitada en el espacio de “América Espectáculos” para opinar sobre las notas de espectáculos. Luego que Rebeca Escribens castigara a su compañero Óscar del Portal, la periodista del canal de Santa Beatriz compartió el set con la irreverente conductora del bloque de entretenimientos.

“Es chibolo. Esa es la típica de las personas que no han vivido y creen que son grandes, espectaculares, digamos¿no? (...) Con cualquier cosa que brilla un poquito y ya”, se le oye decir a la compañera de conducción de Federico Salazar.

“Se fregaron”, expresó Rebeca Escribens antes de lanzarse sobre las faldas de Verónica Linares y “Choca” Mandros. Sin embargo, la polémica conductora de “América Espectáculos” no imagino que su compañera le agarraría a nalgadas en vivo.

“Te vamos a dar tas tas, mira (...)Por no aprender la pauta, porque el chico te dice que te sientes ahí, que no hagas travesuras, te vamos a dar tas tas. Ahora sí nos van a botar, nos van a botar”, indicó Verónica Linares, mientras la también actriz y ex “Mujer al mando” gritaba.

Verónica Linares le da escarmiento a Rebeca Escribens. (Foto: captura)

Por su parte, “Choca” Mandros" se preocupó por lo que le puedan decir los altos mandos de América TV.

“Entra el gerente de producción y la ve así. Estás al aire hijita. ¡Escúchame!Nos van a sacar y encima- ahorita- el jefe de misión nos va a sacar del aire (...) No hay respeto acá”, intervino el también conductor de “Estás en todas”.

Por su parte, Rebeca Escribens se levantó del piso y pidió disculpas a su productor, asegurando que se trató de un exabrupto.