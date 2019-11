Rebeca Escribens avergüenza a Óscar del Portal con castigo en vivo

En la reciente emisión de “América Espectáculos”, Rebeca Escribens protagonizó un hilarante momento junto a su compañero Óscar del Portal, quien se encarga de presentar las notas del bloque de deportes.

“Por supuesto con Rebeca Escribens, Hola Rebeca, ¿cómo estás?”, saludo Óscar del Portal a la polémica presentadora del canal de Santa Beatriz.

“¿Cómo estás 'gringo’? (...) ¿Qué dice la mascota? ¿Qué dice Osquitar? Porque así te estaban bromeando, pues”, cuestionó Rebeca Escribens. De inmediato, el conductor respondió con sorna: “¿Qué así es? A con el burro, con el burro de Flamengo. Pero escúchame”.

En ese contexto, la presentadora de “América Espectáculos” trató de amonestarlo de la forma que Óscar del Portal nunca imaginó.

“Ven acá, ven acá, castigado. Ven acá, ven acá, acá te quiero; hoy no nos vamos a la pausa comercial, así que ni mande. ¡Cállate la boca! Mira al frente y pide perdón. Vamos a la pausa comercial, no vas a leer nada mientras que yo leo. Vamos a la pausa comercial, pero primero lee porque yo no tengo lentes”, indicó Escribens.

Ante la sorpresa de Verónica Linares y Augusto Thorndike, el periodista deportivo empezó a narrar las noticias de la farándula local, con un estilo netamente característico al de su segmento televisivo.

Óscar del Portal cumplió con el “castigo” que le impuso Rebeca Escribens. Ambas figuras de América concluyeron riéndose de la ocurrencia que realizaron en vivo.

Como se recuerda, la irreverente presentadora del 4 suele realizar cualquier accionar que genera más de una reacción entre el público televidente. Además, de sus fuertes comentarios sobre los chicos reality, Escribens pone en aprietos a sus compañeros de trabajo.