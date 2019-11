Christian Domínguez le cantó a Pamela y ella le pidió que la oficialice

Después de confirmar que son salientes exclusivos, los cantantes no dejan de exponerse en las pantallas chicas. Este viernes, Christian Domínguez y Pamela Franco grabaron para “El reventonazo de la chola”, programa que saldrá en vivo este sábado 23 de noviembre.

Pese a que hasta ahora no confirman que son enamorados, los cantantes de cumbia expresaron su amor en el mencionado espacio de América Televisión. Incluso se animaron a dedicarse más de una canción.

El líder de la Gran orquesta internacional se animó a cantar y dedicarle el tema “No podrás escapar de mí”, mientras que la integrante de Alma bella le cantó y dedicó la canción “Eres todo en mí”.

“No podrás escapar de mí, no podría vivir sin ti, tu amor se me ha subido a la cabeza, me controla el corazón y las ideas. No podrás escapar de mí, oh no. Que haz hecho con mi vida que me tienes aturdido con tus encantos”, exclamó Domínguez frente a Pamela Franco, quien no pudo ocultar su emoción.

En otro momento, la cantante y bailarina de Alma Bella no tuvo reparos en pedirle ante cámaras al ex de Isabel Acevedo que la oficialice, mientras que él sólo atinó a reírse y decir que las cosas están fluyendo muy bien y que van por buen camino.

Ernesto Pimentel habló de Christian Domínguez y Pamela Franco

El conductor de América Televisión se mostró muy agradecido con los cumbiamberos y les deseó lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas.

“Agradezco a Christian y a Pamela por su visita en mi programa. Cada quien tiene derecho a rehacer sus vidas y ser felices de la forma que crean conveniente. Los vi muy felices y enamorados, así que les deseo lo mejor y les sugiero que resten importancia a las críticas”, precisó Pimentel, quien continúa celebrando los 12 años de aniversario de su programa sabatino.

Por otro lado, la figura de América Televisión anunció que “El reventonazo de la chola” continuará el próximo año y con más novedades.

“Hace dos días fue la preventa del canal y se anunció que seguimos en el 2020. Me siento muy agradecido y bendecido, porque los directivos del canal me expresaron sus satisfacción con nuestro trabajo y con la sintonía que alcanzamos sábado a sábado. Ser el programa líder de todos los sábados no es fácil, pero es fruto del trabajo arduo que hacemos con nuestro equipo. El próximo año se vienen nuevas novedades y grandes sorpresas. Nuestra meta es seguir brindando el mejor entretenimiento sano y sin controversia”, acotó el creador de ‘La chola chabuca’.