Nesty: “No me interesa lo que diga Fabio Agostini, ni el pasado de Mayra Goñi”

Fabio Agostini agradeció- con sorna- a Nesty por haberle quitado un peso de encima en alusión a su expareja, Mayra Goñi, a quien según el español no la soportaba durante su romance.

“Sinceramente, no presto atención a los comentarios de Fabio, me mantengo al margen. No me importa nada sobre el pasado de Mayra, o quien hable de ella, mientras que no le falten el respeto, todo bien, porque es mi pareja y yo la voy a defender”, manifestó el cantante en una reciente entrevista para El Popular.

En esa misma línea, la pareja de Mayra Goñi aclaró que sí se encontró y saludó a Fabio Agostini en un gimnasio.

Nesty y Mayra Goñi. (Foto: La República)

“Nos encontramos hace una semana, se estaba despidiendo de Giuseppe (Benigni) y como yo había ido con él, se despidió también de mí. No tengo ningún problema con Fabio, si se acerca a despedirse, por respeto, no voy a rechazar su saludo, pero que quede claro que nunca voy a tener una amistad con Fabio”, expresó el cantante.

En otro momento, Nesty indicó que nunca fue pareja de Brenda Zambrano.

Nesty no se quedó callado y le responde con todo a Fabio Agostini. (Foto: La República)

“Ella nunca fue mi pareja, no sé por qué en Perú se difundió esa información, simplemente fuimos amigos y nos vimos solo una vez, en unas vacaciones cuando me fui a México y nada más", manifestó.

Nesty habla su preparación en “El dúo perfecto”

El cantante explicó que se encuentra enfocado en el reality de Gisela Valcárcel.

“Van muy bien (las galas), la coreografía está muy power. Tengo una buena química con Amy (Gutiérrez), vamos a bailar una salsa, un género que ella domina muy bien, y eso me motiva. Esta semana me he concentrado en mis ensayos porque para mí no es fácil bailar salsa, aunque la gente cree que un cubano domina este género, no es así, es totalmente diferente aprenderse una coreografía”, argumentó.