Hija de Melissa Klug rompió en llanto por agresión tras fiesta de Samahara Lobatón

Gianella Marquina, quien hace una semana cumplió 20 años, se mostró muy feliz en el cumpleaños de su hermana Samahara Lobatón, quien llegó a la mayoría de edad el último 20 de noviembre.

A través de Instagram, la hija mayor de Melissa Klug publicó una serie de videos en las que se veía muy feliz en la celebración que se realizó la noche del 19, a la que no fue su madre, al parecer por estar distanciada con Samahara.

Sin embargo, esa noche no fue del todo placentera para Gianella Marquina, quien fue agredida por una mujer, quien le dio un “manotazo”.

La hija mayor de Melissa Klug contó a sus seguidores que una señorita le propinó un fuerte golpe dejándola con el ojo derecho lastimado. “Cierta personita, dice que de casualidad, me tiró un ‘manazo’. Me dejó el ojo hinchado (...) me puse a llorar horrible porque me dolía, me puse a llorar, no podía abrir el ojo todo el camino que fue súper largo”.

En otra de sus historias de Instagram, la influencer peruana cuestionó la actitud de la mujer ya que considera que ese “manotazo” fue a propósito. “Que tristeza la verdad, nunca me había pasado esto, se ve raro”, expresó la joven mientras se veía en la cámara de su celular.

Debido a que otro medio aseguró que la agresión fue en la fiesta de 18 años de Samahara Lobatón, Gianella Marquina se mostró furiosa y aclaró que el mal momento sucedió después del evento de su hermana menor.

En otro momento, la joven reapareció en redes sociales para dejar un tajante mensaje a quienes la critican. “Considero que hay personas que tiene que empezar a preocuparse más por uno mismo que estar criticando la vida de los demás. Cuál es el afán de querer molestar a las personas, sean más empáticos y dejen de criticar”, dijo Gianella Marquina en un largo post en sus historias de Instagram. Para algunos de sus fans, el mensaje de la joven fue una indirecta a quien la golpeó.

Para dejar de preocupar a sus fans por su estado de salud, la hija de Melissa Klug publicó una fotografía en la que aparece con un mejor semblante, aunque admitió que sigue sintiendo dolor. “Supongo que con el transcurso de los días pasará”, expresó en Instagram.