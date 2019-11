Youtuber mexicana revela que sufrió abuso sexual por un familiar

La youtuber Ixpanea sorprendió a sus millones de seguidores tras hacer una desgarradora confesión sobre los abusos sexuales que sufrió cuando era más pequeña.

A través de su canal oficial de Youtube, la joven se armó de valor y contó sobre las veces que fue agredida.

La primera agresión la sufrió a los 9 años de edad por parte de un familiar. Asimismo, contó que no denunció el hecho en su momento por miedo a las críticas y a que no le crean.

“Yo estaba muy pequeña, y (él) me hacía sentarme en sus piernas y me manoseaba; me metía la mano y también lo hacia su amigo de la prepa… Me pasó a los nueve años y nunca lo hablé. Te da miedo, no sabes si es real porque estás chiquito. Normalizas las cosas, lo entiendes hasta después de un tiempo… No lo hablé con nadie hasta los 15 años”, relató Ixpanea en YouTube.

Tras cuatro años de la agresión, la videobloguera se animó a contar la traumática experiencia a sus padres cuando volvió de un intercambio escolar, en el que sufrió un segundo ataque sexual.

“Yo nunca quise poner una denuncia porque era un familiar, y mi miedo eran mis papás, decirles 'pasó esto y no sé qué hacer y pasó hace mucho’ (…) Cuando volví de intercambio se lo dije a mi papá. Hablé con él”, contó la youtuber mexicana entre lágrimas.

Sin embargo, ella quiso seguir con su vida y por eso perdonó a su agresor que la marcó de por vida.

“Yo perdoné a esa persona. Lo enfrenté en algún momento. Mi idea no es quemar a la persona, ni denunciarla. Yo sé que esa persona cambió. Lo enfrenté, me pidió perdón. Sí, fue una violación”, agregó.

Cuando pensó que su pesadilla había terminado, Ixpanea reveló que un colega guardó contenido en los que aparecía desnuda para masturbarse.

“Me tenía grabada y es muy feo que la gente lo normalice y suba las fotos o las comparta. Es horrible que la gente juegue con tu privacidad; que te graben y te expongan”, contó.

Cabe mencionar que el testimonio de Ixpanea llega luego que, hace un par de semanas, Caeli denunciara que un grupo de youtubers la intentaron violar.

Ixpanea denuncia que quisieron violarla en Perú

A fines de enero de 2017, Ixpanea visitó Perú. Ella compartió un video en su cuenta oficial de Youtube, donde contó su terrible experiencia en Lima.

La joven aseguró que un sujeto, a quien conoció cerca de la Calle de las Pizzas en Miraflores, la intentó violar cuando paseaban por un parque de dicho distrito.