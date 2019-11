¡“Los Cangris” vuelven! Nicky Jam firma con Sony y trabajará junto a Daddy Yankee

Nick Rivera Caminero, mejor conocido como Nicky Jam anunció muy emocionado a través de su cuenta oficial de Instagram, que acaba de firmar un millonario contrato con la reconocida compañía discográfica Sony Music Latin, el acuerdo incluye un nuevo proyecto musical junto a Daddy Yankee, con quien conformó uno de los más populares dúos del género urbano: “Los Cangris”.

“Acabo de firmar unos de los mejores negocios de mi vida . Gracias a Dios y a ustedes los fans que lo hicieron posible. Gracias a @sonymusiclatin Por creer en mí. A mi manager @juanmedinaind Por llevarme al camino del éxito gracias a ti no tengo que trabajar para mantener un estilo de vida si no por la pasión. A celebrar”, escribió el intérprete de “Si tú no estás” en su publicación.

Los seguidores de Nicky Jam y Daddy Yankee se encuentran muy emocionados por la noticia, así lo demostraron con los cientos de reacciones y comentarios que dejaron en el post del cantante, que a pocas horas de ser publicado, ya cuenta con casi 4 mil corazones por parte de los cibernautas. Los fanáticos que ambos exponentes del reggaetón esperan que se reviva la época de “Los Cangris”, dúo conformado en el año 2000.

Foto captura: Instagram Nicky Jam

Producto de la colaboración de Nicky Jam y Daddy Yankee a inicios de este siglo, se lanzaron exitosos temas como “Donde están las gatas”, “En la cama” y “Ella está soltera”. A pesar de la gran acogida, el dúo no duró mucho tiempo y a los dos años se separaron por problemas que Nicky explica en su serie autobiográfica.

Nicky Jam anuncia nuevo proyecto musical junto a Daddy Yankee

En otra publicación, el intérprete de “Te robaré” de confesó agradecido y emocionado por empezar a trabajar con su colega en su nuevo tema, que se espera que sea un éxito rotundo. “Amén, gracias Dios. Y gracias a mis fans. Nicky jam renueva contrato millonario con Sony music latin y confirma el regreso de “Los Cangris” junto a @daddyyankee”, escribió en Instagram.