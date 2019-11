¿Quién es Rafaella da Silva? Conoce a la hermana de Neymar que conquistó a Gabriel Barbosa

A tan solo días de la final de la Copa Libertadores 2019 entre Flamengo y River Plate, los futbolistas disfrutan en compañía de sus seres queridos. Es así que Gabriel Barbosa, integrante del River, decidió irse de viaje a las playas Mangaratiba junto a su novia Rafaella de Silva.

Pero ¿Quién es Rafaella Da Silva? Pues, se trata de una modelo, quien además es conocida por ser la hermana del astro brasilero Neymar.

Da Silva y Gabriel Barbosa revelaron que mantenían una relación amorosa en mayo del 2017, cuando la joven viajó a Italia para encontrarse con el futbolista, quien militaba en ese país.

Gabriel Barbosa declara su amor por Rafaella da Silva

En junio del 2017, Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa se mostró más enamorado que nunca de Rafaella da Silva al dedicarle un romántico mensaje a la modelo a través de Instagram.

“Es posible que no nos veamos todos los días. No puedo sostenerte en mis brazos cada noche. Pero mi corazón sabe que tú eres la única, y nunca te dejaré ir”, fueron las tiernas palabras del delantero de River para la hermana de Neymar.

Rafaella da Silva en Instagram

La modelo Rafaella da Silva acostumbra a compartir imágenes de su día a día por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde actualmente tiene más de cinco millones de seguidores.

El 11 de noviembre pasado, Gabriel Barbosa le envió un cariñoso mensaje a Rafaella da Silva.

“No hay forma de descifrarte, inusual, en cada curva inconfundible tuya, solo sé que me atrapó de una manera inusual. No hay forma de descifrar lo inusual, en cada curva inconfundible de la suya, solo sé que me atrapó de una manera inusual. Imposible que seas tan increíble“, escribió el jugador de River, haciendo referencia a un extracto de la canción “Unusual”.