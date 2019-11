Fabio Agostini sobre relación con Mayra Goñi: “Fue un dolor de cabeza”

Fabio Agostini no se quedó callado y trató de minimizar su pasada relación con Mayra Goñi. Fiel a su estilo, el exparticipante de “Esto es Guerra” indicó que no la recuerda a la actual pareja de Nesty, salvo cuando le preguntan por ella.

“No tengo nada en contra de Nesty, me parece un chico muy divertido, además me hizo un favor, ya Mayra me volvía loco, yo siempre voy a vivir muy agradecido con él, le debo una (risas). Con Mayrita todo bien, pero, al final, fue un dolor de cabeza”, manifestó el compañero de Mario Irivarren.

El español también sostuvo que la actriz quedó en el pasado y asegura que no se acuerda de ella. “Lo que puede pensar hoy en día de mí me tiene sin cuidado. No me acuerdo de ella. Solo la recuerdo cuando la prensa me la menciona”, expresó Fabio Agostini, quien estará como invitado en el programa de Gisela Valcárcel, “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

En otro momento, el exconcursante de “Esto es Guerra” indicó que sigue soltero y que en los próximos días viajará a Brasil para darse unas vacaciones.

Fabio Agostini en Instagram

El español, ex de Mayra Goñi, es uno de los chicos reality que siempre ha generado polémica por sus fotografías subidas de tono en redes sociales, las mismas que están al borde de la censura por el alto contenido de morbo.

Casi siempre, Fabio Agostini suele mostrar su trabajado cuerpo, rutinas diarias, viajes a varias partes del mundo y las locuras juntos a sus compañeros. De momento, el chico reality ya acumula 1 millón de seguidores en Instagram, donde ha generado más de un comentario por cada una de sus atrevidas difusiones.