Christian Domínguez aparece en programa de Ethel Pozo tras polémica por su falta

Christian Domínguez apareció en “El show después del show”, programa que conduce Ethel Pozo con Renzo Schuller. Allí, el cumbiambero explicó los verdaderos motivos por la que canceló su asistencia al programa hace unos días.

Como se recuerda, hace unos el actual saliente de Pamela Franco no se presentó en el magazine que conduce la hija de Gisela Valcárcel. Tras esto, los conductores se mostraron indignados con el cantante y lo consideraron como una falta de respeto su cancelación al espacio televisivo.

Ethel Pozo lo calificó de “traicionero” porque prefirió brindar la exclusiva a otro programa de espectáculos, en referencia a “En boca de todos”, transmitido por el mismo canal.

Es así que la expareja de Isabel Acevedo prefirió terminar con las especulaciones y dar la cara para justificar su falta. Este jueves, el cumbiambero se vio frente a frente con la conductora del programa para hablar al respecto.

“Para mí el canal es el canal, es un solo canal. Lamentablemente creo que cada producción quería tener la primicia de la primera vez que yo me sentaba, después de tres semanas de lo que estaba sucediendo. Yo no sabía de eso”, indicó Domínguez.

En ese sentido, Renzo Schuller le comentó al cumbiambero que hubiera podido llamar al encargado para decirles que ya había quedado con otro programa para no quedar mal. No obstante, Christian Domínguez sostuvo no hacerlo “por la coyuntura que estaba pasando ese momento y porque había una discusión entre ambas productoras”.

Christian Domínguez solo tiene ojos para Pamela Franco

El cumbiambero confesó que Isabel Acevedo 'La Chabelita' ya es parte de su pasado y que ahora quiere encaminar un futuro con Pamela Franco.

“Me voy enamorando de Pamela, no tengo problemas en decirlo, me voy enamorando y esperemos llegue a buen puerto”, expresó Christian Domínguez en una entrevista.