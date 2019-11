Hermano de Carlos Zambrano: “No descansaré hasta limpiar tu imagen”

Carlos Zambrano ha sido involucrado en graves denuncias de agresión realizadas por una mujer de 27 años y su prima de 16 años, esta última asegura que el futbolista la cortejaba durante una fiesta en la Avenida El Polo, conociendo que era menor de edad.

La denuncia fue emitida por el programa “Magaly TV la Firme”, ante las declaraciones de ambas mujeres, Marco Zambrano, hermano del ‘Kaiser’, se pronunció a través de su cuenta personal de Facebook y amenazó con tomar acciones legales.

“Ya se desarrollaron, ya hablaron, ya se banquetearon... Ahora van a tener que comprobar palabra por palabra”, escribió enfurecido el familiar del jugador de Dinamo de Kiev. Además, recordó cuando enviaron a la cárcel al “Zorro Zupe” tras enjuiciarlo por difamación.

Hermano de Carlos Zambrano arremete en contra de Magaly Medina y ella responde

"Así como lo hice una vez, no descansaré hasta limpiar tu imagen, no sé ustedes pero yo sí sé qué clase de familia tengo y quiénes duermen debajo de mi techo", agregó.

Cabe señalar que las dos mujeres denunciaron haber sido agredidas tras asistir a una fiesta presuntamente organizada por Carlos Zambrano, incluso la menor confesó que le ofrecieron droga durante la reunión.

Ante el mensaje de Marco Zambrano, la periodista Magaly Medina no se quedó callada y arremetió en contra de él y su hermano. “Yo no soy el ‘Zorro Zupe’, la diferencia del caso. Las familias pueden decir lo que les da la gana y hacer lo que crean conveniente como yo también en mi trabajo periodístico, nadie con bravuconadas me va venir a decir que me calle la boca”, sentenció la popular ‘Urraca’.

Además, hizo alusión al veto de “El valor de la verdad” en su casa televisora, “yo no estoy trabajando en Latina, trabajo en ATV, acá no tenemos ningún trato con la federación de fútbol, alguna transmisión de partidos, este canal ha tenido una larga tradición de libertad de expresión”, agregó la conductora.