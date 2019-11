Beto Ortiz contradice a Magaly y confirma que “EVDLV” de Shirley Arica “sí va”

El periodista Beto Ortiz negó rotundamente que Latina haya decidido no emitir “El valor de la verdad” de Shirley Arica, tal como afirmó Magaly Medina en su programa.

A través de una publicación en Twitter, el polémico conductor de televisión indicó que, luego de haber solucionado unos problemas, se confirmó que sí se transmitirán las confesiones de la exchica reality en el sillón rojo.

“Dijeron que nos habían vetado, pero no. Superadas las turbulencias, el programa con Shirley Arica va. Este sábado a las 10 p.m. “El valor de la verdad” de Shirley Arica”, escribió el presentador en su publicación.

Beto Ortiz niega veto de Latina a "El valor de la verdad"

¿Qué preguntas responderá Shirley Arica en “El valor de la verdad”?

En el avance de “El valor de la verdad” publicado en las redes sociales de Beto Ortiz, el conductor le formula a Shirley Arica interrogantes como “¿Tuviste un affaire con Jefferson Farfán?”, “¿Te besó Christian Domínguez?” y “¿Estuviste en una encerrona con Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Christian Cueva?”.

¿Shirley Arica tuvo un affaire con Jefferson Farfán?

De acuerdo al adelanto, luego de escuchar la interrogante sobre la ‘Foquita’ Farfán Shirley Arica responde: “Hubo química, fluyó chevere, yo llevaba mucho tiempo sola, no tenía nadie que me caliente la oreja y el llegó en el momento (justo). Sí (se besaron delante de sus amigos)”.

Además, Shirley Arica responderá también cuando Beto Ortiz le pregunte: “¿Estuviste en una encerrona con Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Christian Cueva?”.

Shirley Arica

¿Shirley Arica besó a Christian Domínguez?

En otro momento, después de oír la pregunta sobre el cantante Christian Domínguez, Arica señala “Agarrábamos, yo me saqué la ropa de la parte de arriba y me eché boca abajo, después siento que alguien se sube encima mio y me empieza a acariciar”.

Shirley Arica

Magaly Medina asegura que Latina veto a Beto Ortiz

Como se recuerda, el último miércoles en “Magaly tv, la firme”, Magaly Medina aseguró que “El valor de la verdad” de Shirley Arica fue vetado por Latina por las confesiones donde la exchica reality hablaba sobre conocidos futbolistas.

“Este sábado no vamos a escuchar las declaraciones que Shirley Arica dio sobre esta encerrona”, afirmó la periodista.

Sin embargo, la reciente publicación de Beto Ortiz desmiente la versión de Magaly Medina.