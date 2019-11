Shirley Cherres sobre Janet Barboza: “Que se fije en el hombre que ha metido a su casa”

La exporrista Shirley Cherres no fue ajena al reciente escándalo de Janet Barboza y Miguel Bayona, quienes exhibieron frente a cámaras los problemas de su relación sentimental; por lo que lanzó fuertes críticas contra la pareja acusándolos de buscar show.

Según contó la exmodelo, ella estuvo saliendo con el novio de Janet Barboza y, para sorpresa de muchos, aseguró que este estuvo durante bastante tiempo tratando de conquistar a una mujer que sea parte de la farándula peruana.

“Ella sabía que él había salido conmigo, aparte ha sido hace años... Miguel ha enamorado a muchas chicas, siempre quiso estar con alguien del medio y ella cayó”, afirmó en declaraciones a Trome.

Shirley Cherres no dejó de arremeter contra Miguel Bayona al dejar entrever que este estaría siendo mantenido por el dinero de ‘La Rulitos’.

“El día que yo tenga pareja será un hombre que trabaje, no uno que esté en mi casa manteniéndolo ni que me acompañe a todas partes, que cargue mi set de maquillaje o mi cartera. Siempre está tras las faldas de Janet, es un cargador de carteritas. Eso no es un hombre”, expresó.

Además de ello, la exporrista del Sport Boys no dudó en lanzarle una fuerte advertencia a Janet Barboza respecto a su relación con el empresario.

Janet Barboza molesta con Karla Tarazona por exponer pelea con su novio

Karla Tarazona reveló que Janet Barboza tuvo una fuerte pelea con su novio Miguel Bayona, luego de que la ‘Rulitos’ contara que conoció al pretendiente de la ex de Christian Domínguez.

“Pensé que tenía amigas. Pensé, solamente pensé… Pero, así como la señora Janet está presta a contar lo que sucedió el día de ayer, me imagino que contará cómo fuimos testigos de su discusión con su pareja o, de repente, su ex (pareja)”, aseveró Tarazona.

Este hecho desencadenó un severo enfrentamiento entre las conductoras de “Válgame”.