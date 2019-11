Shakira compara a Gerard Piqué con Neymar y fans reaccionan [VIDEO]

Shakira remeció Twitter luego de realizar lo que parecía un inocente comentario. La cantante recibió todo tipo de comentarios al realizar una curiosa comparación entre el brasileño Neymar y el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué.

En en marco de la Copa Davis 2019, la cantante colombiana no ha dejado de comentar sobre el torneo de tenis masculino y su comentario sobre la presencia de Neymar en la competición ha provocado gran revuelo.

Shakira comparó a Gerard Piqué con Neymar, debido a que el delantero de Paris Saint-Germain (PSG) cambió de look y ahora luce una frondosa barba, similar al que luce el catalán.

“Neymar yesterday at Davis Cup wearing a beard looking like a brother of my husband! (¡Neymar ayer en la Copa Davis con barba como el hermano de mi esposo!, en español) Con esa barba Ney parece hermano de mi marido!”, fue el tuit de la cantante.

Esta publicación en Twitter provocó cerca de 5 mil ‘Me gusta’ y centenares de comentarios que discrepaban y apoyaban a Shakira por su opinión sobre Neymar.

Shakira en el documental del FC Barcelona

En las últimas horas se ha filtrado un video de Shakira junto a sus hijos con Gerard Piqué. En las imágenes se puede ver a la colombiana concentrada viendo aparentemente el partido de Barcelona vs Liverpool, donde el equipo culé perdió 4 a 0.

El video se ha vuelto viral y muchos vienen comentado la reacción de Shakira ante lo que popularmente llaman “El debacle en Anfield”. Esto sería un adelanto de lo que serpa el documental del FC Barcelona que será narrado por John Malkovich y contará pasajes de la historia del club, jugadores y partidos importantes.