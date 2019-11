Rodrigo González desmiente a Janet Barboza y la acusa de armar pelea en “Válgame”

Rodrigo González lanzó duras palabras contra Janet Barboza por protagonizar una supuesta pelea con su novio Miguel Bayona en pleno programa “Válgame”

El exconductor de Latina desmintió a la popular 'Rulitos' y acusó al programa de espectáculos de presentar casos armados a los televidentes.

“A mí lo que me consta y lo que he visto es que efectivamente Janet (...) todo el tiempo estaba ahí cargándole la cartera. Yo creo que lo que pasa entre ellos no es real, seguramente han quedado porque Janet Barboza, lamentablemente y con la cantidad de años que tiene en la conducción, no le da vergüenza de hacer el papelón diario que hace de pelearse”, expresó el popular ‘Peluchín’.

Janet Barboza y Miguel Bayona anunciaron que se han distanciado en "Válgame"

Tras las críticas a “Válgame” por las constantes discusiones de los conductores Mónica Cabrejos, Janet Barboza, Kathy Sheen, Kurt Villavicencio y ‘Zorro Zupe’, Rodrigo González cuestionó a las marcas auspiciadoras del programa.

Conductores de "Válgame" en pleno debate.

“Estoy hablando como crítico de espectáculos ¿qué tipo de marcas o de familias van a querer llegar a un programa en donde los presentadores se pelean entre ellos, se lanzan dardos, inventan cosas? Janet Barboza haciéndose la que se pelea con su novio cuando ayer me han dicho que han estado juntos comiendo en la noche", mencionó.

Rodrigo González

Además, lamentó que “Válgame” use como estrategia el engaño para alcanzar mayor rating. "Todo lo que ven ahí es mentira, todo armado, todo generado para poder hacer un poco de polémica, de controversia y que se hablen este tipo de cosas y estar en los diarios para sobrevivir”, expresó el conductor.