Rebeca Escribens se burla del vestido que usó Alejandra Baigorria en fiesta de canal 4

Rebeca Escribens contó una anécdota que pasó al ser maestra de ceremonia en la fiesta de pre-venta de América Televisión. La conductora de televisión reveló que avergonzó públicamente a Alejandra Baigorria por el vestido que usó en este evento.

“Cada quién se puede poner (lo que sea) y se les va a ver mejor”, empezó diciendo la presentadora de Espectáculos en América.

PUEDES VER Rebeca Escribens aclara cómo es su relación con su ex y su actual esposo

“Les contaré qué pasó con Alejandra Baigorria. Me eligieron como maestra de ceremonia y me quedé sin argumentos en el escenario y no sabía a quién agarrar, no sabía qué venía (en el programa)”, continuó con su anécdota, Rebeca Escribens.

La conductora de tv se encontraba con el micrófono en la mano y frente a todos los presentes a la pre-venta de América, juzgó el atuendo que eligió la exguerrera.

“De pronto vi pasar una señorita hermosa, con un vestido de noche, pero preciosa y llegaba tarde. Sin saber que era ella dije: ‘Avísenle a esa señorita que ese vestido se usa de noche y no de día’”, señaló Rebeca Escribens.

Luego de contar el incidente, la conductora pidió disculpas a Alejandra Baigorra. “Más malos fueron los que se rieron, de lo que hicieron el chiste. Todos matándose de la risa, mientras yo avergonzada”, indicó.

“Y como corresponde -porque uno tiene que ser gente- me acerqué a ofrecerle todas las disculpas del mundo rogando que no fuera una clienta”, señaló Rebeca Escribens.

Fiel a su estilo, la también actriz dramatizó cuál hubiera sido la reacción de Alejandra Baigorria ante su broma.

“Creo que no le simpaticé en ese momento... Mientras que por dentro Alejandra me decía: Esta zorr*, digo loca asquerosa, vieja de miércoles, primero cúbrete las arrugas antes de hablar. Alejandra muy correcta ella, y yo me excedo”, contó Rebeca Escribens.