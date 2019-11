Carlos Zambrano: madre de menor de edad agredida y dopada pide justicia

Luego que Magaly Medina presentara en su programa una denuncia contra el futbolista Carlos Zambrano por parte de unas jovencitas, quienes aseguraron haber sido sacadas de la fiesta del deportista, al cual habían sido invitadas, para luego ser agredidas, la conductora se comunicó con el familiar de la adolescente de 16 años.

Resulta que la joven quiso hacer la denuncia respectiva, pero la policía no le quiso tomar el caso por no estar en compañía de sus padres o un tutor.

Carlos Zambrano involucrado en escándalo de agresión y drogas.

La adolescente señaló que le habían dado sustancias ilegales y por el cual perdió el conocimiento. No obstante, ella y la otra joven, quien es su primera, fueron brutalmente atacadas en la calle por la amiga del futbolista peruano tras reclamar el hecho. Todo quedó registrado por las cámaras de “Magaly TV, la firme”.

Ante esto, Magaly Medina se comunicó con la madre de la menor de edad y ella pidió que Carlos Zambrano pague por todo lo que supuestamente había hecho.

“Yo me enteré por su programa. Prendí el televisor y salí de frente a la comisaría de Aramburú. La niña tiene una nota de alerta del Ministerio del Interior. Ella está desaparecida desde el 4 de noviembre”, contó la madre de la víctima .

Asimismo, la señora explicó que su hija se fue de casa porque está pasando por una etapa difícil. Ante esto, Magaly Medina trató de no criticar a la madre y enfocarse en la seguridad de la menor de edad

“Ella denuncia que en la fiesta de Carlos Zambrano la intentaron dopar y en la comisaria no quisieron recibirle la denuncia ni a ella ni a la amiga, pero por nuestra presión la recibieron”, comentó la conductora a la señora.

“Su hija nos ha contado que Zambrano la besó y la quiso llevar a otro lugar sabiendo que tenía 16 años”, agregó.

Tras la palabras de Magaly, la madre de la denunciante pidió que la justicia haga su trabajo para que Carlos Zambrano sea procesado. “Ese señor Zambrano tiene que pagar todo”, comentó.

Carlos Zambrano marca su distancia de pelea

En el video que se mostró en el programa “Magaly TV, la firme”, donde aparecieron tres mujeres peleando tras la supuesta fiesta que organizó Carlos Zambrano, él aseguró que vio la gresca desde su auto y no participó de el.

Carlos Zambrano niega acusaciones.

“Todo el mundo me conoce en Lima, no soy de faltar el respeto, soy tremendo caballero con todo el mundo. (...) ¿Qué? (que yo la he empujado) Ay, que salga eso por favor, que por favor salga eso. A ustedes les va a dar un poco más de rating, pero ella se va para adentro”, se defendió el futbolista.