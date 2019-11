Isabel Acevedo incursiona en la animación folclórica a pedido de empresario minero

Isabel Acevedo viene acaparando titulares a raíz de la polémica que provocó el fin de su relación con el cantante Christian Domínguez, con quien mantuvo cerca de tres años de relación. Sin embargo, tras la ruptura, la popular ‘Chabelita’ asegura que está enfocada en sus trabajos, en los que ahora dedica toda su atención. De este modo, la bailarina anunció muy emocionada su incursión en la animación de conciertos y debutará el el próximo show de Jaqueline Puente.

La cantante folclórica Jaqueline Puente reveló que contrató a Isabel Acevedo como su madrina porque un empresario con mucho dinero, dueño de minas, habría solicitado especialmente la presencia de la bailarina en el concierto que se realizará el próximo 30 de noviembre.

El programa ‘Válgame’ promocionó el concierto de Jaqueline Puente y transmitió imágenes de Isabel Acevedo demostrando su talento para el baile folclórico, pues a pesar de ser una bailarina profesional, está recibiendo clases intensivas de zapateo.

Isabel Acevedo anuncia debut en animación folclórica

Las imágenes también muestran a la popular ‘Chabelita’ cantando y bailando el tema “Decías”, canción de la intérprete Jaqueline Puente, con quien está próxima a subir a los escenarios.

“Decías que tú me querías pero mentías, todo era falso. Jurabas que tú me amabas, mentira, todo era falso”, es parte de la letra de la canción que cantará la expareja de Christian Domínguez junto a la cantante Jaqueline Puente.

Tras la promoción del debut de ‘Chabelita’ como animadora, la conductora Karla Tarazona no pudo evitar soltar varias carcajadas al indicar que “también hay otros lugares por donde debería lazarse”. “Yo pienso que en este ambiente uno tiene que aprovechar las situaciones que se te presentan y demostrar que no solo has sido la enamorada de o la trampa de alguien, sino que tienes talento para mantenerte en este ambiente”, señaló la figura de “Válgame”.