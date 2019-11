Miguelón rompe su silencio sobre su ruptura con Tilsa: “Fue duro, me emborrachaba”

¡Rompió su silencio! Miguel Hidalgo, mejor conocido como Miguelón, sorprendió al hablar de su vida privada, meses después de guardar silencio sobre la relación que tuvo con Tilsa Lozano, a quien le dio dos lindos niños.

Miguel Hidalgo, quien hace poco anunció de manera que incursionará en la política, evitó mencionar a Tilsa Lozano y solo la calificó como “una señora muy mediática en este país”.

En su extenso texto, el papá de Valentina Hidalgo y Massimo Hidalgo admitió que se portó pésimo con gente cercana a él y que hasta cayó en el alcohol, debido a la ruptura con Tilsa Lozano, con quien tuvo una relación de tres años.

“El primer año de mi separación fue duro, extrañaba a mis hijos, me emborrachaba y anduve hasta portándome mal con gente que respeto y considero, parecía que había otra persona”, expresó.

Para los que no se acuerdan, la separación de Miguel Hidalgo con la jueza de “El dúo perfecto” se dio días después de que saliera a la luz un ‘ampay’ en el que él se divertía en discotecas con otras mujeres mientras ella estaba embarazada. Dichas imágenes fueron difundidas en “Válgame dios”, programa que en ese entonces fue conducido por Rodrigo Gonzalez y Gigi Mitre.

En su catarsis, el ahora político indicó que en más de un programa de señal abierta lo criticaron con dureza. “Como car** alguien que ni te conoce, que solo te ve viernes en una fiesta o un fin de semana en alguna discoteca puede generar algún tipo de concepto sobre alguien sin ni siquiera hablarle. Desde dos programas no pararon de hacerme mier**; vago, bueno para nada, mantenido, parásito, lastre de su padre, él y su padre se odian, millonario, misio, etc., etc., etc.

Según Miguel Hidalgo, debido a que le hicieron leña, él buscó información de quienes lo criticaron y se encontró con secretos que dejarían mal parado a más de uno. “Ahora desde esta ventana les cuento un poco más quien soy y les digo que en aquella oportunidad investigué a un conductor, una conductora, una productora, un productor y un panelista de dos programas distintos. Si ustedes supieran todo lo que encontré cuando escarbé un poco en sus vidas, se sorprenderían: de ripley”, agregó en un blog donde habla de sus proyectos políticos.

“Ahora estoy nuevamente fuerte y con muchas ganas de trabajar por mis objetivos”, dijo sobre su presente.

Miguel Hidalgo habla de sus hijos con Tilsa Lozano

Mediante su cuenta de Facebook, Miguel Hidalgo expresó el amor que siente por sus hijos y los llenó de elogios.

“Quiero agradecerles a mis hijos, por cómo hicieron que mi vida cambie por completo a partir de su nacimiento. Valentina, mi mujercita, mi princesita, la más valiente y Massimo, mi hombrecito, mi emperador, el más grande”, manifestó sobre los hijos de la exconductora de Televisión.

Luego, se dirigió a los menores: “Ustedes serán personas de bien, mucho mejores que yo y me esforzaré cada segundo de mi vida en hacerlos siempre crecer y siempre teniendo un corazón gigante para con los demás. Lo quiero. Ayúdenme en este nuevo proyecto, con ustedes a mi costado la hacemos fijo”.

Debido a los buenos comentarios que recibió en su post de Facebook, Miguel Hidalgo agradeció a todos “por su buena energía y vibra para con mis hijos”. “Los hijos son lo más importante para la vida de nosotros, los padres. Ámenlos, cuídenlos y protéjanlos, sobre todo denles la mejor educación y valores de vida, es el mejor consejo que puedo darles”, escribió.

Ex de Tilsa Lozano se lanza a la política

El hijo del exministro del Interior anunció hace casi un mes que incursionaría en la política. Desde entonces no ha dejado de compartir fotografías de su visitas a distintas comisarías de Lima, incluso, de su reciente reunión con el actual ministro del Interior, Carlos Morán.

Aunque ya es conocido que quiere servir al país, Miguelón no está postulando al Congreso en las próximas elecciones del 26 de enero del 2020, pero el padre de los hijos de Tilsa Lozano ha compartido de manera pública su CV, su experiencia laboral, y sus grados y títulos universitarios.