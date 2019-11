Fue presionada a realizar desnudos

“Quiero que me conozcan por mi talento, no por mis pechos”, declaró Emilia Clarke en el 2015 a manera de protesta contra los desnudos innecesarios.

Cuatro años después, la actriz británica reveló que fue presionada a realizar escenas de desnudos en las primeras temporadas de ‘Game of Thrones’ y que cedió a ellas porque era una actriz primeriza, sin experiencia en cine ni en televisión.

“Tenía 22 años, acababa de salir de la escuela de interpretación. Acepté el trabajo y después ellos me mandaron los guiones. Al leerlos fue como: ‘oh, aquí está la trampa’. Pero si estaba en el guion, era claramente necesario, esto es lo que es y todo va a salir bien”, dijo.

“Nunca había estado en un rodaje de esa envergadura, y de repente estaba completamente desnuda, rodeada de toda esa gente, sin saber lo que se supone que tenía que hacer, ni lo que se esperaba de mí”, añadió.

Clarke además recordó cómo se sentía tras esas escenas incómodas. “Me sentí, en todos los sentidos, expuesta. En el primer episodio aparecí desnuda y a partir de ahí siempre me hice la misma pregunta: ‘Haces de una mujer fuerte y, sin embargo, te quitas la ropa. ¿Por qué? ¿Cuántos hombres debo matar para demostrar mi valía?’”.

Asimismo, Emilia reveló que incluso tuvo peleas en el rodaje por negarse a realizar ese tipo de escenas que no estaban contempladas en su contrato. “No fue fácil poner límites. Decía que no, que me cubría con una sábana. Y me replicaban: ‘no querrás decepcionar a tus fans’. Yo solo pensaba ¡que se jodan!”.

Ahora con 33 años, tiene otra actitud frente a escenas que no le gustan. “Soy mucho más inteligente ahora con lo que me siento cómoda y con lo que estoy de acuerdo en hacer”.

Cabe mencionar que Clarke apareció sin ropa en casi todos los capítulos de la primera temporada de ‘Game of Thrones’, y en varios de la segunda y tercera.