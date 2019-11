Zambrano sobre denuncia en su contra: “Increíble, como si le hubiese preguntado su edad”

Dos mujeres denunciaron a Carlos Zambrano y sus amigos tras haber asistido a una fiesta donde aparentemente habrían incitado el consumo de drogas.

Las jóvenes acusan a Phara Cortés de haberlas agredido y prueba de esto “Magaly tv, la firme” difundió el video de la gresca.

El motivo de la pelea habría sido que Rebeca, la joven denunciante de 27 años de edad y su prima de 16 años le reclamaron al futbolista Carlos Zambrano por la perdida de conocimiento de la menor de edad, quien habría consumido un insumo ilegal en contra de su voluntad.

Carlos Zambrano se defiende

Al respecto, el futbolista negó saber la edad de la joven quién además lo denunció públicamente por tocamientos.

“Eso no sabía de verdad, yo sabía que eran dos (...) Ay Diosito, increíble, como si yo le hubiese preguntado su edad”, manifestó el futbolista.

Por otra parte, la menor de edad acusó al dirigido por Ricardo Gareca de tocamientos durante la fiesta.

“Con Carlos Zambrano estuvimos en coqueteos, toqueteos. Un beso por aquí, un beso por allá, me dijo que nos fuéramos a otro lugar. Es un chico guapo y me pareció muy bueno al principio”, indicó la joven en exclusiva para “Magaly tv, la firme".

Versión de las denunciantes de Carlos Zambrano

“Tengo 16 años” y aseguró que el futbolista sabía su edad tras ser consultada por el reportero de Magaly Medina.

La menor de edad reveló que le ofrecieron droga frente a Carlos Zambrano. “Vino un amigo de Carlos a ofrecerme M y sacó la bolsa con las pastillas blancas, yo le dije que: ‘No gracias’”, indicó la joven a la que llamaron Carla.

Sin embargo, Rebeca confesó que quién tenía una bolsa con insumos ilegales fue el mismo futbolista. “Él me dijo: Mira, tengo una bolsa de M, pero yo no ”, indicó.

“me comencé a sentir mareada cuando ya me querían dar el tercer vaso de wisky, dentro mío dije que me habían puesto algo. Yo me fui al baño y ya no recuerdo nada”, acotó la menor de edad sobre Carlos Zambrano.