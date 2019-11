Brad Pitt habría encontrado el amor a lado de conocida actriz

Tras su polémica separación de Angelina Jolie, Brad Pitt se habría dado una nueva oportunidad en el amor.

Como se recuerda, desde septiembre del 2016, las celebridades de Hollywood volvieron a la soltería. A pesar de rumores de que tanto la actriz y el actor ya habían encontrado parejas, nunca se confirmó nada oficial.

Sin embargo y según reportan varios medios como Infobae y La Vanguardia, Brad Pitt habría empezado a salir con Alia Shawkat, una de las actrices de la comedia televisiva Arrested Development. Los rumores nacieron tras ser vistos juntos en varias oportunidades.

Cabe mencionar que Pitt, de 55 años, y Shawkat, de 30, fueron captados por primera vez a finales del pasado mes de septiembre, cuando acudieron a la inauguración de la obra de teatro A Play is a Poem que tuvo lugar en Los Ángeles.

El 24 de octubre, la presunta pareja fue retratada en la obra de Mike Birbiglia, The New One.

Finalmente, el pasado fin de semana, Brad Pitt y Alia Shawkat fue vistos en una exposición de arte llamada LA on Fire, sobre los incendios que han asolado la ciudad californiana durante estos últimos años.

Las fotos están circulando por todos lados, pero en ninguna parte se puede apreciar a los actores en situaciones cariñosas. No obstante, algunos medios de prensa rosa se aventuran a señalar que el intérprete tendría una nueva pareja.

Brad Pitt y las celebridad con las que ha sido involucrado

A sus 55 años, Brad Pitt aún sigue robando suspiros. Luego de anunciar su separación de Angelina Jolie, el actor ha sido relacionado sentimentalmente con famosas como Kate Hudson, Sienna Miller, Charlize Theron, entre otras.

Sin embargo, con ninguna de ellas se confirmó una relación.