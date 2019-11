Anahí de Cárdenas se suma a “No me digas solterona 2” en medio de su lucha contra el cáncer

Anahí de Cárdenas ha demostrado que es una mujer luchadora al enfrentar de forma positiva el cáncer de mama que padece. Es así que la actriz reveló en Instagram que ha decidido seguir adelante y continuar con sus proyectos laborales.

A través de la citada red social, la intérprete se mostró muy emocionada al dar a conocer que acaba de sumarse a las grabaciones de la película “No me digas solterona 2”.

“No hay nada más saludable que ocupar la cabeza, así que, ¡de vuelta al ruedo! Pensé por un momento que no iba a cumplir con mis compromisos laborales, pero el universo se está portando bien bonito conmigo, y empiezo mi chamba rodeada de estas mujeres hermosas que me contienen y me quieren, así como yo lo hago con ellas! Las adoro! #nomedigassolterona2 #celebrity #poderosa #fuckcancer #friends #film”, fueron las emotivas palabras que colocó la artista en Instagram.

Anahí de Cárdenas

En la instantánea, Anahí de Cárdenas posaba al lado de las actrices Natalia Salas, Patricia Barreto y Yiddá Eslava, y de Ani Alva, directora de la cinta.

La publicación de Anahí de Cárdenas en Instagram cuenta con más de 48 mil me gusta, donde los fans le escriben a la artista, para apoyarla a superar el difícil momento que atraviesa.

Anahí de Cárdenas agradece el apoyo de sus fans

A través de sus historias de Instagram, Anahí de Cárdenas agradeció a sus seguidores por el apoyo que le brindaron luego que revelara que padecía de cáncer de mama.

“Quería contarles que me siento muy agradecida. Es increíble la cantidad de mensajes de apoyo que estoy recibiendo; mensajitos, visitas, he recibido tantas visitas. Me traen chocolatitos, alfajores...”, expresó.

Anahí de Cárdenas: “Aún puedo ser sexy”

La actriz Anahí de Cárdenas aseguró sentirse sexy tras extirparse el seno derecho, luego de confesar que padece cáncer de mama.