Carloncho defiende a Rosángela Espinoza de cruel broma sobre su pasado

Carloncho defendió a Rosángela Espinoza durante su visita a “En boca de todos”. El conductor de televisión se mostró en desacuerdo con la cruel broma que hizo su compañero Santi Lesmes respecto al pasado de su expareja.

“Yo quiero felicitarte porque vas a empezar a hacer agendas y dejar de hacer almanaques, que es lo único que hacías”, expresó Santi Lesmes. A lo que Carloncho no dudó en señalar la falta de respeto.

“Perdóname, es el momento de Rosángela, no seas irrespetuoso, no es que la defienda, pero no tiene nada de malo que haya hecho sus almanaques”, afirmó el conductor del magazine donde también figura Maju Mantilla y Tula Rodríguez.

Sorprendida Rosángela Espinoza se dirigió a su expareja y a los televidentes: “No lo puedo creer que Carloncho, defendiéndome”. su parte, el también locutor de radio respondió de forma nerviosa por lo que se entreveró al hablar.

¿Rosángela Espinoza postulará al Congreso?

La integrante de “Esto es guerra” confirmó que recibió propuestas para postular al Congreso de la República en las elecciones 2020, pero que terminó por rechazarlas porque no se siente preparada.

Sin embargo, no descarta que sea una futura candidata para obtener una curul. Según Rosángela Espinoza, entre sus planes están ser congresista y terminar su carrera universitaria.

“Si postulo ahora me van a decir: ‘¿Qué estudios tienes?’ Quisiera postular más adelante con un título que me respalde. No quiero que me vean como la chica reality. ‘Porque es conocida, mediática y solo entró solo por eso al Congreso’. No quiero”,expresó la popular ‘chica selfie’.