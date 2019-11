Pamela Franco y Christian Domínguez confiesan su amor en Instagram [VIDEO]

A pesar de que Christian Domínguez calificó a Pamela Franco como su “saliente con proyección a novia”, ambos personajes públicos no escatiman en demostraciones de afecto a través de sus cuentas de Instagram.

La nueva pareja decidió dar una muestra del amor que se tienen, dedicándose una canción del mexicano Luis Miguel, que reza en uno de sus párrafos: “Ya ves, vivo enamorado de tu boca bella”.

Se trata del tema “Te necesito", el cual publicó Pamela Franco en una historia de su cuenta de Instagram etiquetando a Christian Domínguez y acompañando el video con corazones.

En respuesta, la misma canción fue compartida por el vocalista de la Gran Orquesta Internacional, quien además añadió la siguiente frase a en su red social: “Yo te necesito como el aire que respiro (...) igual todo es para ti”.

Christian Domínguez asegura que solo tiene ojos para Pamela Franco

Christian Domínguez admitió que Isabel Acevedo ya es parte de su pasado, y ahora está en el proceso de cortejo con la cantante Pamela Franco, quien aseguró que si oficializan, ella no estaría dispuesta a perdonarle infidelidad alguna.

“Pamela es ahora mi presente, porque estoy saliendo con ella y no me van a ver saliendo contra otra persona. No soy de las personas que cuando está soltero sale con 5 ó 6 (...) Cuando conozco a una persona y me siento bien con ella, me dedico a conocer a esa persona y a conocerla bien”, manifestó el cumbiambero.

En esa misma línea, el líder de la Gran Orquesta Internacional aseguró que se está “enamorando” de la también conductora de televisión.