Olenka Zimmermann vuelve a la televisión con programa dominical

Tras ser despedida de “Al sexto día” a mediados de agosto pasado, Olenka Zimmermann regresa a la televisión de señal abierta. Su casa ya no será Panamericana, sino Willax TV. Aunque no se tiene mayores detalles del tipo del formato que manejará su nuevo espacio, se cree que podría estar en la misma línea del magazine sabatino en el que estuvo casi diez años.

En su cuenta oficial de Facebook, Willax TV publicó un video donde se ve a Olenka Zimmermann avanzando hacia el que será su nuevo set. De pronto, la exmodelo voltea, mira hacia la cámara y comenta:

“Pronto, tus domingos serán diferentes. Acompáñame en esta nueva faceta, sólo por Willax”, acto seguido se muestra el que será el nombre de este nuevo espacio será “Conexión Dominical”.

Aún no se ha revelado el tipo de formato que manejará esta nueva aventura televisiva de Olenka Zimmermann, muchos creen que podría ser una respuesta a “Al sexto día” que, en la actualidad, dirige Mónica Cabrejos, pero el hecho que la conductora asegurase que el programa forma parte de una “nueva faceta” podría implicar un contenido diferente al magazine.

Olenka Zimmermann despedida de “Al sexto día”

Y es que, a mediados de agosto pasado, nos enteramos que Olenka Zimmermann había sido retirada de “Al sexto día” junto con un número importante del personal que trabajaba en el magazine de Panamericana Televisión.

En su reemplazo fue contratada la periodista Mónica Cabrejos, hecho que incomodó a la exmodelo, quien no estuvo de acuerdo con la actitud que tomó la exveddette.

“Ella no tiene a culpa. Chamba es chamba, pero yo hubiese tenido otra actitud tratándose de esa situación. Eres una comunicadora, eres periodista, tienes tantos años en la tele… yo hubiera tenido otra actitud más coherente y profesional; y decirle al público ‘sorry con excuse me, chamba es chama, ahora estoy yo’ y todo bien”.

Asimismo, Olenka Zimmermann también reveló las causas que provocaron su despedido del espacio de Panamericana “Al sexto día”:

“… Era un día jueves, faltaban dos días para salir al aire y no me llamaban. Sabía que el programa había pasado a manos de una productora independiente… me tenían que llamar para firmar nuevo contrato, pero nunca me llamaron”.

Pero agregó que: “… El director me dijo, ‘pucha, Olenkita, lo siento mucho, han decidido sacarte del programa y este sábado no vas’, y yo ‘bueno, ok, fin de mes tengo que cobrar, tengo contrato hasta diciembre’”.