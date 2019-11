Novio de Janet Barboza al Congreso: “No hay mejor momento en la vida que el ahora”

La pareja de Janet Barboza, Miguel Bayona, anunció su postulación al Congreso de la República para las elecciones 2020. El empresario aprovechó la coyuntura para incursionar en la política.

El novio de la popular ‘Rulitos’ representará al partido político Vamos Perú liderado por Juan Sotomayor García. “Cuando me lo propusieron estuve muy dubitativo, pensaba que no era el momento, ya que recién he sido admitido a una maestría, pero reflexionando, pensé que no hay mejor momento en la vida que el ahora”, señala Miguel Bayona en su cuenta de Facebook.

Entre sus propuestas está modificar el Artículo 90 de la Constitución, donde se indican los requisitos para postular al Congreso. Para el novio de Janet Barboza, este debe incluir los estudios superiores culminados y asegurar que tiene una buena preparación.

Janet Barboza y Miguel Bayona

Cabe destacar que este mismo partido político ha elegido a figuras de la farándula como Mariela Zanetti para tener mayoría en el parlamento.

Miguel Bayona anuncia su candidatura al Congreso. Captura: Facebook

¿Janet Barboza y su pareja Miguel Bayona se separaron?

La conductora de “Válgame” confirmó que se había separado de su actual pareja por diferencias personales. El empresario se comunicó con el programa en vivo y reveló que este miércoles 20 visitaría el set de televisión para aclarar el escándalo.