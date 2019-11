La Tigresa del Oriente revela que ya no postulará al Congreso

Tras solo dos meses, la Tigresa del Oriente desistió de postular al Congreso de la República en las próximas elecciones del 2020.

La cantante, cuyo nombre real es Judith Bustos, dijo sentirse indignada por el hecho de que los artistas peruanos no reciban un sueldo.

“Nadie toca el tema, ninguna congresista, nadie hace nada. Nosotros (los artistas) no tenemos un sueldo. Yo tenía un sueldo cuando trabajaba en los canales de televisión. Por eso que muchos artistas mueren en la pobreza extrema”, señaló en declaraciones para Ojo.

Además, comentó que, de llegar a ocupar una curul en el futuro, se enfocaría en solucionar este tema para mejorar la situación laboral de los artistas.

La Tigresa del Oriente indicó también que se encuentra considerando la posibilidad de irse del país, para ir en busca de un mejor futuro para su carrera como cantante.

“Me quiero del país porque sé que en el extranjero mi trabajo artístico es muy respetado y muy querido. En el país en que me encuentro, la gente me reconoce. Me voy a Italia, Barcelona y Madrid”, precisó.

En agosto pasado, la Tigresa del Oriente reveló que postularía al Congreso en las elecciones del 2020, en el programa de Mónica Cabrejos en Radio Capital.

“Yo quiero estar en la política, quiero ser congresista. Para qué me pregunto yo. Yo he visitado de nuevo al pueblo que me vio nacer, la tierra, mis raíces, que hasta el momento de la edad que tengo, no soy ninguna chibola, pero tengo mucha fuerza, he visitado el sitio que me vio nacer y no llegan las autoridades, no hay apoyo ni siquiera un puesto de emergencia, un botiquín, que se preocupen los congresistas”, señaló la intérprete de “Un nuevo amanecer”.

¿Por qué la Tigresa del Oriente quería postular al Congreso?

La Tigresa del Oriente confesó que estaba planeando postular como candidata al Congreso, para poder ayudar a solucionar los problemas más graves que aquejan al pueblo peruano, como la delincuencia o los feminicidios.

“Hay mucha delincuencia, hay inseguridad ciudadana, hay muchos violadores, muerte de mujeres, corrupción en general ¿Cuándo va a cambiar esta situación?”, comentó.