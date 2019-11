Geraldine Bazán demandaría a Gabriel Soto por “obligar” a sus hijas a convivir con Irina Baeva

Geraldine Bazán y Gabriel Soto se encuentran enfrascados en una pelea mediática. La expareja se ha enfrentado en Instagram y también en televisión por el tema de sus hijas y la actual novia del actor, Irina Baeva.

La polémica se desató hace menos de un día cuando la actriz respondió a las acusaciones de la revista Tv Notas, que aseguraba que ella había recurrido a la brujería para que su exesposo vuelva con ella. Además, de intentar, por medio de la magia negra, desfigurar la cara de la modelo rusa.

Ante esto, Geraldine Bazán usó su cuenta oficial de Instagram para escribir un extenso texto desmintiendo lo publicado por la revista y dejando entrever que tras la publicación hay alguien que la quiere hacer daño.

“Con este tipo de acciones lo único que queda claro es que hay personas que quieren seguir haciéndome daño en diferentes formas, pero ya fue suficiente”, escribió.

Además, reveló que los derechos de sus dos hijas han sido violentados. Según ella, Gabriel Soto las habría obligado a saludar a Irina Baeva.

Tras la publicación de Geraldine, Soto no tuvo mejor idea que responder con una foto familiar donde aparecen sus hijas al lado de su nueva pareja.

“Aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad. La vida se trata de ser felices y hacer felices a los demás. Nosotros ya cerramos la carpeta de esa historia de ataques donde todos salimos perjudicados y estamos enfocados en dar el mayor amor posible a todos los que nos rodean. Estas fotos no fueron tomadas con la intención de publicarlas ya que fueron momentos íntimos, pero lo hago ahora dadas las circunstancias”, escribió en Instagram, dejando en claro que la relación de sus hijas con la modelo rusa es muy buena.

Pero ahí no quedó todo, Geraldine Bazán se pronunció por la última publicación de su expareja. Durante una entrevista con el programa “Hoy”, la actriz aseguró que sus hijas están afectadas por la nueva relación de su padre, pues él les habría obligado a saludar a Irina.

“Mi hija (Elisa) ha estado muy afectada, lloró porque se encontró con su papá y su nueva pareja por causalidad en un centro comercial y él la obligó a saludar a Irina. A mí me parece que no puede ser eso, al final él no puede tomar decisiones unilaterales en cuanto a mis hijas", comentó la actriz.

Sobre las fotos que publicó Gabriel Soto donde aparece junto a sus hijas e Irina Beva, la mexicana se mostró sorprendida y no tenía ni la más mínima idea de la existencia de dichas imágenes. “Hoy me enteré (de la convivencia de Irina con sus hijas) porque vi unas fotos, pero si lo hacen, lo hacen a escondidas. La verdad es que lo hacen sin mi autorización”.

Sobre la posibilidad de tomar acciones legales contra su expareja por exponer de esa manera a sus hijas y sin su permiso, reveló que está evaluando la posibilidad de iniciar un proceso.

“Si en algún momento es necesario, lo haré”.

Geraldine Bazán asegura que terminó con Gabriel Soto por constantes “infidelidades"

Dentro de su extenso texto en Instagram, Geraldine Bazán contó que se separó de Gabriel Soto por no respetar el matrimonio.

“Estoy divorciada hace un año, el motivo múltiples infidelidades por parte de mi entonces esposo”, se lee en la red social de la actriz.