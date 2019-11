Eva Ayllón: “Este Grammy es un reconocimiento a nuestra música”

Redacción

A su regreso de Las Vegas, en donde se realizó la gala de los Grammy Latino, ceremonia en la que recibió el Premio a la Excelencia Musical, Eva Ayllón cuenta su experiencia y adelanta sus proyectos musicales.

¿Qué significa este premio homenaje a tu carrera?

Este no es un Grammy cualquiera, no es un premio a un disco o una canción, es un reconocimiento a toda una vida de trabajo de 49 años. Este año recibí mi décima nominación y nunca gané, pero este premio es como si hubiera ganado 49 Grammys. He logrado que las canciones folclóricas, valses, música negra, etc., se escuchen en taxis, colectivos y donde se pueda escuchar música, y en esos lugares siempre he estado yo presente con mi voz. Eso me llena de orgullo, pero este Grammy lo ha ganado el Perú, es un reconocimiento a la música de nuestro país.

Luego de alcanzar tan importante reconocimiento, ¿te falta algo por conseguir?

Me faltan muchas cosas por hacer, por eso siempre le pido a Dios mucha vida y salud... Tengo un sueño, celebrar mis 50 años el 31 de octubre del próximo año. Mi deseo es llenar el Estadio Nacional, quiero levantar una bandera grande.

¿El tener el Grammy a la Excelencia Musical cambia en algo tu carrera?

Sí, no habrá un antes y un después, pero sí me llena de responsabilidad. Voy a dedicarme a hacer específicamente folclor para que se conozca nuestra música en todo el mundo.

Con este premio queda claro que la música criolla sigue viva, pero ¿qué se puede hacer para que la maquinaria musical pueda crecer?

Tenemos que hacer algo para que nuestra música se difunda más. El gobierno tiene que sacar una ley para que suene la música peruana en un 60%. El otro 40% que sea la otra música de afuera que nos nutre, nos libera, nos divierte, pero la música peruana debe estar presente desde el colegio.

Dadas las dificultades para transmitir la música peruana en los medios tradicionales, ¿tienes planeado hacer un trabajo más activo en redes sociales?

Sí, ya lo estoy haciendo. De hecho todo mi trabajo está en redes. Tengo mi canal de Youtube y, de las 45 producciones que tengo, las cinco últimas me pertenecen, así que ya recibo mis regalías. Ya siento que van cayendo los centavos uno a uno. Pero de mi trabajo anterior ¿quién se beneficia?

En los años que tienes en los escenarios, ¿cuál ha sido el apoyo del Estado?

Hasta ahora espero que salga la ley que proteja al artista porque somos el alma del pueblo, pero no tengo la dicha de ser apoyada por nadie. Solo me apoya mi público.

¿Y precisamente por esa falta de apoyo no te interesa incursionar en la política?

He sido invitada a postular a un cargo público, pero les he dicho que yo hago política con mi voz. Pido las cosas con mis canciones, me quejo y hablo lo que tengo que decir cantando. No quiero saber nada de política, mi labor en esta tierra es que siga cantando porque entre dolor y dolor hago alguna canción que repare el corazón.

¿Qué opinión tienes de las fusiones en las que se ha juntado la música criolla con la cumbia?

Me parece perfecto. Todas las fusiones son bienvenidas.

¿Qué posibilidades hay de que trabajes con el músico Tony Succar, ganador de dos Grammys?

Me ha dicho que hay la posibilidad de grabar algo, yo también quisiera trabajar con él, pero no sería nada criollo, tiene que ser algo de lo que él haga. Felizmente yo soy versátil, puedo cantar un huayno, salsa, metal. La música que me pongan yo lo hago.