Isabel Acevedo revela quién es su nuevo galán tras ruptura con Christian Domínguez

La bailarina Isabel Acevedo parece haber olvidado por completo al cantante Christian Domínguez, con quien vivió un polémico romance durante aproximadamente dos años. Así quedaría demostrado con la última participación de la popular ‘Chabelita’ en el programa “En boca de todos”.

Isabel Acevedo se presentó en el magazine de América TV, donde habló del reciente viaje que realizó a Cancún e hizo una revelación que dejó sorprendidos a todos los conductores.

PUEDES VER: Isabel Acevedo viajó a Punta Cana con pasajes comprados por Christian Domínguez

Isabel Acevedo en Instagram.

Al ser consultada sobre el inmenso ramo de rosas que recibió como regalo hace algunos días, la bailarina se mostró un tanto nerviosa y confesó quién le envió dicho obsequio. “La verdad, eso sí me lo envió un chico que yo conocí en México”, precisó.

La exnovia de Christian Domínguez manifestó su emoción al contar que continúa manteniendo comunicación con el joven que se cruzó en su camino durante su viaje a México.

Sin embargo, expresó una cierta tristeza al explicar que puede ser difícil que nazca un vínculo sentimental debido a que muchos kilómetros de distancia la separan de su pretendiente. “Pero somos amigos, recién nos estamos conociendo poco a poco, él vive allá y es súper complicado”, comentó en “En boca de todos”.

Como se recuerda, hace aproximadamente un mes, Isabel Acevedo y Christian Domínguez anunciaron el fin de su relación y, al poco tiempo, ‘Chabelita’ emprendió un viaje hacia Cancún, México.

Isabel Acevedo descarta reconciliación con Christian Domínguez

Isabel Acevedo negó tajantemente que vaya a retomar su relación con el cantante Christian Domínguez, quien le habría sido infiel con la bailarina Pamela Franco.

Al ser consultada sobre si le daría una nueva oportunidad al líder de la Gran Orquesta Internacional, ‘Chabelita’ no dudó ni un segundo y respondió: “La verdad no. Ni siquiera me doy cuenta, yo trato de estar enfocada en mí. Yo no leo las noticias para estar bien y tranquila. Como te digo, estoy super dedicada en trabajar, trabajar y trabajar”.