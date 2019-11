‘Chabelita’ a Christian Domínguez y Pamela Franco: “Que sean felices y coman perdices”

Isabel Acevedo no ha sido ajena a las últimas declaraciones de su expareja Christian Domínguez, quien confirmó que se encuentra saliendo con Pamela Franco (a la cual señalan como la manzana de la discordia en la relación del cumbiambero con la ‘Chabelita’). Ante esto, la exchica reality, haciendo uso del sarcasmo, les deseó felicidad y que “coman perdices”.

La ex de Christian Domínguez dio un enlace telefónico con “En boca de todos”, donde confesó que se encuentra disfrutando de su soltería, esta vez de viaje por Punta Cana. A pesar de la distancia, Isabel Acevedo demostró estar muy bien enterada de las últimas noticias referentes al que hasta hace un mes era su amor.

Sin embargo, uno de los conductores del espacio de América TV, Ricardo Rondón, citó las palabras de Christian Domínguez: “Dijo que, definitivamente, te habías cansado de ser su mochila ¿eso es verdad o mentira?”.

Sin embargo, esto quito la sonrisa del rostro de Isabel Acevedo, quien prefirió no contestar a dicho cuestionamiento, optando por cambiar de tema.

Pero no se quedó callada cuando le tocó enviar un contundente mensaje a Christian Domínguez, quien a menos de un mes de haber terminado con Isabel Acevedo se muestra más que interesado en iniciar una nueva relación amorosa con Pamela Franco.

“Que sean felices y que coman perdices”, fueron las palabras de Isabel Acevedo cuando Ricardo Rondón le preguntó por las palabras de Christian Domínguez en las que aseguraba que “se estaba empezando a enamorar de Pamela Franco”.

Pero ¿qué es lo que dijo Christian Domínguez? Recientemente el cantante aseguró que estaban surgiendo sentimientos más profundos por Pamela Franco: “Me voy enamorando de Pamela, no tengo problemas en decirlo. Me voy enamorando y esperemos que llegue a buen puerto... Ahora es mi presente, porque estoy saliendo con ella y no me van a ver saliendo con otra persona”.

Sin embargo, el cumbiambero aún no se atreve a oficializar a Pamela Franco por las siguientes razones: “Para estar y oficializarlo, como ya he dicho, hay que esperar un poco más de tiempo. Por eso no nos ven mucho en lugares públicos”.