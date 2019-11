Yo Soy: imitador de Nacho llora al recordar a hija que no ve hace tres años

Durante la última gala de “Yo Soy” Cassiel, imitador del reggaetonero Nacho, tuvo un emotivo momento que conmovió todos al llorar mientras recordaba a su hija a la cual no ve desde hace tres, ya que el venezolano tuvo que migrar al Perú en búsqueda de un futuro mejor por la crisis que vive su país.

Cassiel, que imita a Nacho, abrió la gala del reality de canto con el tema “Cristina”, presentación que le valió comentarios positivos de parte del jurado conformado por Johana San Miguel, Katia Palma y Ricardo Morán.

Cassiel interpretó el tema "Cristina"

Antes que se diera paso a otro participante, Christian Rivero comenta que cada concursante tiene una historia detrás. Es así como nos enteramos que Cassiel se encuentra en el Perú desde hace tres años y que desde entonces no ha visto a su hija de cuatro que vive en Venezuela.

“En Lima tengo casi 3 años... tratamos que la comunicación sea fluida, pero la comunicación en Venezuela está complicada...”

A Cassiel le recordaron el drama personal que sufre con su hija

Acto seguido, se muestra un video que recuerda su primera participación en “Yo Soy” donde revela que su gran motor es su hija de cuatro años: “Siempre dedico cada show a mi hija que es todo para mí, es mi vida. Es una promesa que le hice a ella, llegar a la final y ganar".

Seguidamente, el imitador de Nacho nos cuenta que le resulta difícil estar sin ella, sobre todo, tras revelar que la menor nació padeciendo de asma:

“... Levantarme y que me digan que mi hija, en estos momentos, está nebulizada porque nació con asma es bastante difícil, pero tengo que desconectarme porque todos ustedes (el público) se lo merecen”.

Antes de acabar su participación, el participante de “Yo Soy” se quiebra al enviar un mensaje a su hija de cuatro años:

“Ella sabe que es la razón de mi vida, la amo con toda mi alma y que día tras día daré todo... me preguntó si seguía imitando a Nacho, me dijo si gané, le dije que no, entonces respondió ‘está bien, papá, será para la próxima’”, Cassiel no pudo aguantar más y rompió en llanto.