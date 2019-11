Hija de Teófilo Cubillas olvida discusión con su padre y anuncia su embarazo

Johanna Cubillas, hija del futbolista peruano Teófilo Cubillas, dejó de lado el incidente vivido con su padre y compartió con sus seguidores la noticia de su embarazo. Tras el pedido del porder Judicial ordenando al futbolista el pago S/80 mil por pensión de alimentos, la ‘Nena’ anunció la llegada de su primer bebé.

A través de su cuenta de Instagram, la joven subió una fotografía junto a su esposo Juan Ichazo Blanco, mientras enseñan la imagen de la ecografía y un mensaje para su hijo.

Johana Cubillas en Instagram.

“Desde que me enteré contaba las horas para compartir esta noticia con TODOS ustedes: ¡Estamos embarazados! ¡Siiiii, vamos a ser papitos! No saben la emoción que siento, lo feliz que estoy. Es la mejor noticia de todas, y me siento demasiado segura y tranquila porque tengo al lado al mejor hombre del mundo, que me banca en todas, y que estoy segura va a ser el mejor papá del universo", escribió Johanna.

"Me engríe, me cuida y nos ama infinitamente! No saben lo bello que es saber que estamos formando una familia basada en tanto amor️. Cuento los segundos para que llegue nuestro bebito o bebita a nuestras vidas. Estoy segura que va a ser el mejor momento de nuestras vidas ¡Te esperamos con muchas ansias y todo el amor del mundo para darte hijito/a, te amamos con toda el alma pajarito/a!2, agregó la empresaria.

Foto: Instagram.

Como se recuerda, la egresada profesional de periodismo deprotivo denunció a su padre por el incumplimiento en el depósito de su pensión de alimentos.

¿Quién es Johanna Cubillas?

La hija del goleador del fútbol peruano es una joven empresaria dueña de una conocida marca de ropas de baño. Dichas prendas son las favoritas entre las chicas realities.

Johanna Cubillas en Instagram.

Terminó sus estudios de periodismo deportivo siendo una de las alumnas más destacadas de su clase.