Rosalía sería protagonista de una película sobre flamenco

El reconocido director de cine Carlos Saura tuvo como primera opción a Rosalía para protagonizar una película sobre el flamenco. A pesar de haber iniciado el proyecto, aseguró que está paralizado porque la cantante aún no da una respuesta positiva ya que está concentrada en Estados Unidos.

En una entrevista que tuvo con la revista Europa Press, el realizador dijo lo siguiente: “He visto a Rosalía y he hablado con ella en México para decirle que me gustaría trabajar con ella, pero vamos a ver si funciona, porque ahora está en otro mundo, el americano. Y eso me preocupa porque, estando ahí, las condiciones son mucho más complicadas que en España”.

Rosalía podría protagonizar su propia película

Carlos Saura confesó estar esperanzado en que el proyecto progrese y que fue su hija la quien le propuso a Rosalía para que sea el personaje principal. Además, aseguró que está en conversaciones con la familia de la española para llegar a un buen acuerdo.

No obstante, el cineasta se muestra preocupado porque la artista está en el extranjero con proyectos internacionales: "Ahora está con agentes americanos y eso complica mucho las cosas".

El grupo de trabajo del productor está en contacto con el manager de la española para ver qué día tiene libre y así hablar directamente con ella. Carlos Saura asegura que Rosalía representa el flamenco actual y siempre está buscando reinventarlo.

“Las primeras veces que he visto a Rosalía en España me ha parecido una maravilla, ella estaba haciendo unas cosas que yo he pretendido hacer con el flamenco: modernizarlo, bailarlo de otra manera, con esa libertad y el talento que ella tiene”, destacó.

No sería la primera vez que la intérprete de ‘Con Altura’ trabaja con Carlos Saura ya que en los premios Goya interpretó la canción de Los Chunguitos ‘Me quedo contigo’, tema que es parte de la película ‘Deprisa, deprisa’ del cineasta.

El productor defendió a la cantante de las críticas de los que no la consideran como una española real: “Yo estoy en contra de la ortodoxia y en mis películas musicales he intentado saltarme eso y también he tenido problemas. Hay que innovar en el flamenco, que es un mundo muy amplio, aunque con cuidado: siempre dentro del flamenco, que luego uno se aleja y puede ser otra cosa”.